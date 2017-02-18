شهود عيان أكدوا تحرش الشباب بها توقيف عصابة من 3 أشخاص اختطفوا فتاة قاصرا بعنابة

تمكن مصالح الدرك بالسانكلو في حدود الساعة الرابعة فجرا من الخميس، من الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و28 سنة قاموا باختطاف فتاة تبلغ من العمر 19 سنة تقطن بحي رفاس زهوان طوش سابقا، ثم حولوها نحو منطقة نائية بالقرب من حي سدي سالم بالبوني.

وحسب المعلومات المتحصل عليها، فإن عائلة الفتاة تقدمت عشية الثلاثاء إلى فرقة للدرك الوطني بالسانكلو، مبلغين عن اختفاء ابنتهم البالغة من العمر 19 سنة، التي غادرت المنزل، بعدما تم استدراجها من قبل العصابة، لتدخل في عملية بحث واسعة منذ ذلك اليوم ، حيث تقدم والدها نحو مقر الدرك الوطني من أجل الإبلاغ عن ضياع ابنته، حيث باشرت فرقة الدرك الوطني بالسانكلو، وجمعوا بعض الأدلة من خلال المكالمات الهاتفية للفتاة المختفية للتأكد فيما إذا كانت قضية اختطاف، كما جمعوا تصريحات بعض الشهود الذين لاحظوا شبابا كانوا على متن سيارة سياحية يتحرشون بها بالقرب من منزلها العائلي ثم ركبت معهم السيارة واختفت.

مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في القضية وتمكنت من تحديد هوية المتورطين، المنحدرين من حي سيدي سالم أين تم العثور على الفتاة المختطفة بأحد الأماكن المهجورة ليتم تحريرها فورا من قبضة العصابة الذين تمكنت مصالح الدرك من توقيفهم وتحويلهم نحو مقر الدرك للتحقيق معهم.