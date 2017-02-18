دعا الجزائريين إلى تلميع صورة بلادهم في الخارج.. بدوي: رخصة السياقة بالتنقيط ولوحات ترقيم سيارات دون رقم الولاية نهاية مارس

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، دخول رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط بالإضافة إلى لوحة ترقيم العربات حيز الخدمة مع نهاية شهر مارس القادم، فيما أكد أن الجزائريين سيكون باستطاعتهم التصويت على مرشحيهم في الانتخابات القادمة ببطاقة التعريف البيومترية دون الحاجة إلى بطاقة الناخب.

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية في زيارة تفقدية قادته إلى ولاية تيزي وزو، الخميس، الجزائريين إلى تسويق صورة إيجابية عن بلادهم للخارج، والرد على الأصوات المنتقدة والتعليقات التي تحاول تسويد الوضع، قائلا: "تابعت مؤخرا قناة أجنبية تشكك في قدرة الجزائر على إنجاز منشآت تنموية ورياضية وتحاول تسويد الوضع" مشيرا إلى أنه يتعين على الجزائريين الرد على المنتقدين عن طريق المشاركة القوية في الانتخابات التشريعية القادمة، المقرر إجراؤها يوم 4 ماي القادم.

وخلال زيارته، أشاد الوزير بالمجتمع المدني لولاية تيزي وزو، وفعاليته في التنمية المحلية بمعية المنتخبين المحليين، لكنه عاب على ظاهرة المعارضة التي يبديها بعض المواطنين على إنجاز المشاريع التنموية من قبل السلطات العمومية، قائلا: "كفانا من المعارضة السلبية لقرارات الحكومة في إنجاز مشاريع تنموية، والدليل أن لدينا منطقة صناعية بـ 400 هكتار عجزنا عن إطلاقها رغم الميزانية المرصدة لها واستكمال الدراسات، وذلك بسبب اعتراضات من بعض السكان". وتابع الوزير حديثه: "ما تقوم به السلطات العمومية من تشجيع ومرافقة للاستثمار هدفه خلق مناصب شغل".

بالمقابل،كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أن إطلاق رخصة السياقة البيومترية بالتنقيط وكذا لوحة ترقيم السيارات مع نهاية شهر مارس القادم، مؤكدا عزم الدولة على مواصلة مسار عصرنة الإدارة.

وتعتزم وزارة الداخلية، حسب تصريحات إلياس محيي الدين، المكلف بمتابعة ملف رخصة السياقة البيومترية لـ "الشروق" لإصدار 4 ملايين رخصة السياقة بالتنقيط، وبطاقة ترقيم العربات سنويا، بمجرد دخول الإجراء حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن سنة 2017 ستشهد إصدار ما يزيد عن مليون ونصف مليون رخصة وبطاقة، وسيشرف على العملية المركز البيومتري بالأغواط.

وبخصوص المبلغ المالي الذي سيدفعه المواطن من أجل استخراج البطاقة، لفت المتحدث إلى أن هذا الأمر ستدرسه وزارة الداخلية بمعية وزارة المالية من أجل تضمين القيمة المالية في قانون الموازنة العامة لسنة 2018.