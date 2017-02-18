الشرطة ألقت عليهم القبض بعد نصف ساعة فقط من ارتكابهم جريمتهم إيداع ثلاثة أشخاص الحبس لسرقتهم مجوهرات وإضرام النار في مسكن بقالمة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، الخميس، بإيداع ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم ما بين 20 سنة و29 سنة الحبس، لتورطهم في قضية السطو والسرقة التي طالت منزلا بحي قدور بن طبولة مدينة قالمة، وإضرام النار فيه عمدا.

وقائع هذه القضية تعود إلى مساء الثلاثاء الماضي، عندما أقدم المشتبه فيهم، أحدهم هو جار للضحية في نفس الحي، على التسلل إلى داخل المسكن المتكون من طابق أرضي وطابق علوي، عصرا، حيث قاموا بسرقة كمية معتبرة من المجوهرات ومبلغ مالي عبارة عن فكّة كان يخبئها صاحب المنزل داخل إحدى الغرف، لاستغلالها في تجارته، قبل أن يقوموا بإضرام النار في الغرفة ما تسبب في إتلاف كل محتوياتها لمحو آثار الجريمة من بصمات وأدلّة قد توصل مصالح الأمن إلى تحديد هويتهم. وقد تدخلت فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية، لإخماد ألسنة اللهب المتصاعدة في الشقة، بعد تسخيرها لعدّة وعتاد مادي وبشري.

وبحسب ما ذكرت مصادرنا، فإن المشتبه فيهم الذين نفذوا جريمتهم باحترافية كبيرة، ظلّوا يترصدون للضحية الذي لم يتطفن لوجودهم رغم أنه كان نائما في إحدى غرف شقته، ورغم تحركهم في أرجاء المسكن، حيث تمكنوا من تنفيذ جريمة السرقة وإضرام النار في محتويات الغرفة، عندما تركوا ولاعة مشتعلة في إحدى المواد القابلة للإشتعال، قبل فرارهم، إلاّ أن خطتهم لم تكتمل، بعد أن تم توقيفهم بعد نصف ساعة فقط من ارتكاب جريمتهم، على مستوى حاجز الأمني لعناصر الشرطة بالمخرج الجنوبي لمدينة قالمة، بطريق سدراتة، وبحوزتهم المبلغ المالي المسروق وكمية المصوغات والمجوهرات المسروقة من منزل الضحية.