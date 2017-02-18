أمر وكيل الجمهورية غيابيا بتسليط 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضد أستاذة بإكمالية، لارتكابها جنحة الضرب والجرح العمدي على أساس الشكوى التي تقدمت بها تلميذتها، مفادها أن يوم الواقعة كانت تمشي في ساحة المدرسة فأنبتها الأستاذة وطلبت منها الدخول إلى القسم فردت عليها التلميذة، قائلة "لم تدخل بعد حتى تأمرينني" وهو ما أثار غضبها فوجهت لها صفعة على وجهها أدى إلى خدشها بأظافرها على مستوى وجنتيها ورقبتها.
وخلال المحاكمة، أكدت التلميذة ما صرحت به أمام الضبطية القضائية. ومن جهته، أكد والدها أنه حاول تسوية المشكل بصفة ودية مع الأستاذة، غير أنها رفضت استقباله موضحا أنها متعودة هذه الأخيرة على معاملة ابنته بعنف ولم يستطع التنقل إلى المدرسة للتحدث معها كونه دخل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 18 شهرا نافذا و20 ألف دج غرامة، أجلت المداولات بعد أسبوعين للنطق بالحكم الابتدائي.
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التماس 18 شهرا حبسا نافذا لأستاذة ضربت تلميذة
حورية.ب
أمر وكيل الجمهورية غيابيا بتسليط 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة بقيمة 20 ألف دج ضد أستاذة بإكمالية، لارتكابها جنحة الضرب والجرح العمدي على أساس الشكوى التي تقدمت بها تلميذتها، مفادها أن يوم الواقعة كانت تمشي في ساحة المدرسة فأنبتها الأستاذة وطلبت منها الدخول إلى القسم فردت عليها التلميذة، قائلة "لم تدخل بعد حتى تأمرينني" وهو ما أثار غضبها فوجهت لها صفعة على وجهها أدى إلى خدشها بأظافرها على مستوى وجنتيها ورقبتها.
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وخلال المحاكمة، أكدت التلميذة ما صرحت به أمام الضبطية القضائية. ومن جهته، أكد والدها أنه حاول تسوية المشكل بصفة ودية مع الأستاذة، غير أنها رفضت استقباله موضحا أنها متعودة هذه الأخيرة على معاملة ابنته بعنف ولم يستطع التنقل إلى المدرسة للتحدث معها كونه دخل إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية. وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 18 شهرا نافذا و20 ألف دج غرامة، أجلت المداولات بعد أسبوعين للنطق بالحكم الابتدائي.