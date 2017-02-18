آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
-
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
-
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
-
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
-
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
-
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
-
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
-
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
-
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
-
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
إصابة ضابط في الجيش الوطني إثر انفجار قنبلة
انفجرت قنبلة شديدة المفعول، بمنطقة البيضاء، قرب جبل رأس العش، المطل على بلدية سطح قنتيس، بولاية تبسة، صباح الخميس، التي تسببت في إصابة ضابط في الجيش الوطني الشعبي، إثر خروجه رفقة عناصر الجيش، في عملية تمشيط واسعة، لملاحقة المجموعة الإرهابية، التي قامت الأربعاء، باغتيال موال والاستيلاء على قطيع أغنامه، مثل ما أشارت إلى ذلك "الشروق"، في عدد الخميس.
وعلى الرغم من العملية الإرهابية، فإن عناصر الجيش واصلوا عمليات التمشيط، في عمق الجبل بعد تحديد مكان وجودهم للقضاء عليهم.
2017/02/23 على 21:291
الله يشفيه و يعود سالما
mohamed_a
2017/02/23 على 22:012
لا يصاب بالبلاء إلا من أحبه الله
فلا تحزن ياولدي قلوبنا معك