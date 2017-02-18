إصابة ضابط في الجيش الوطني إثر انفجار قنبلة

انفجرت قنبلة شديدة المفعول، بمنطقة البيضاء، قرب جبل رأس العش، المطل على بلدية سطح قنتيس، بولاية تبسة، صباح الخميس، التي تسببت في إصابة ضابط في الجيش الوطني الشعبي، إثر خروجه رفقة عناصر الجيش، في عملية تمشيط واسعة، لملاحقة المجموعة الإرهابية، التي قامت الأربعاء، باغتيال موال والاستيلاء على قطيع أغنامه، مثل ما أشارت إلى ذلك "الشروق"، في عدد الخميس.

وعلى الرغم من العملية الإرهابية، فإن عناصر الجيش واصلوا عمليات التمشيط، في عمق الجبل بعد تحديد مكان وجودهم للقضاء عليهم.