فتح تحقيق حول التجاوزات في حق طلبة الصيدلة

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بأنه طلب من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل فتح تحقيق حول المشاهد التي تم تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات بعض أفراد الشرطة أثناء تصديهم لمظاهرة طلبة الصيدلة بساحة أول ماي، حيث أظهر الفيديو رجال شرطة يضربون بعض المحتجين.

وقال الوزير إننا نعيش في دولة القانون ولن يضيع أي حق، غير أنه استدرك أن المشاهد المنتشرة أظهرت نصف الحقيقة.