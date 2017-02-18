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فتح تحقيق حول التجاوزات في حق طلبة الصيدلة
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بأنه طلب من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل فتح تحقيق حول المشاهد التي تم تداولتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات بعض أفراد الشرطة أثناء تصديهم لمظاهرة طلبة الصيدلة بساحة أول ماي، حيث أظهر الفيديو رجال شرطة يضربون بعض المحتجين.
وقال الوزير إننا نعيش في دولة القانون ولن يضيع أي حق، غير أنه استدرك أن المشاهد المنتشرة أظهرت نصف الحقيقة.
2017/02/23 على 21:391
عندما قلنا أن النات لا يجب اللعب معها و أخذ الأمور بجدية
وزير الخارجية المصري تنصتوا لمكالمته من داخل مكتبه مع رئيسه
و بسهولة و يسر و فضحوا سياستهم فما بالكم بالاحداث الواقعة
في الميدان لا حل إلا بثقافة القانون التي يجب أن يتحلى
بها الجميع
mohamed_a
العاصفة2017/02/23 على 21:572
اين هي دولة القانون التي تتحدث عليها يابدوي لو كان هناك قانون لما أخرجت الشرطة لقمع طلبة يصارعون من أجل مستقبلهم أين هو القانون الذي يحمي حق المواطن في التعبير عن رأيه أم أننا عايشين في ديكتاتورية مقنعة .. وان كان كلامك جاد فاعلمنا بنتائج التحقيق ان كنا حقا نعيش في دولة قانون..... هاتو برهانكم فنحن نرى يوميا العكس