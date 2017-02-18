مثل أربعة عشر شخصا من مختلف الأعمار مساء الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة لمركبات وسيارات نفعية وتجارية، وتم تفكيك الجماعة من طرف أمن الخروب منذ أيام قليلة ماضية في عملية نوعية بعد المتابعة واستغلال معلومات من طرف أحد الموقوفين سابقا من طرف المصالح الأمنية.
وتعد العصابة الموقوفة من أخطر العصابات الناشطة في مجال سرقة السيارات وهي تشتغل على مستوى محور حامة بوزيان- الخروب– المدينة الجديدة علي منجلي– وعين مليلة بولاية أم البواقي.
وحسب مصدر على صلة بملف القضية، فإن العصابة اعترفت بسرقة 40 سيارة تم حجز أربعة منها، فيما يرجح تفكيك الست والثلاثين الأخرى وبيعها كقطع غيار.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1تلميذ يحاول نحر زميله داخل ثانوية بالبليدة
2حجز 360 قنطار من الموز المهرب بتبسة
3توقيف عصابة من 3 أشخاص اختطفوا فتاة قاصرا بعنابة
4طلاق زوجين وصراعهما في المحاكم حرم تلميذة معوّقة من العلاج
5مقتل شيخ في العقد الخامس بطعنة خنجر بخنشلة
Français English
الرأي
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
محمد سليم قلالة
هل نَملك استراتيجية فلاحية؟
محمد الهادي الحسني
الثمر الداني من محاضرات الشيخ أحمد حماني
جمال لعلامي
طيكوك الخردة والهردة!
رشيد ولد بوسيافة
من يهُن يسهُل الهوان عليه..!
أبو بكر خالد سعد الله
تعاليْ أقاسمكِ الهمومَ تعاليِ!!
محمد بوالروايح
صدام النقابات ومديري الجامعات.. صورة لمنظومة جامعية مهترئة
حبيب راشدين
هزيمة الصهيونية باستيعاب بني إسرائيل
عبد الرزاق قسوم
لحظات وفاء، للعلماء والشهداء
جمال لعلامي
كابتك.. دوّارك!
الفيديو
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
"سربانتس".. مغارة أديب إسبانيا الأكبر في الجزائر
يوم بدون مهاجرين في أمريكا!!
مفاجأة جديدة في أروقة الإدارة الأمريكية
تفكيك عصابة سرقت 40 سيارة بقسنطينة
عبد العالي. ل
مثل أربعة عشر شخصا من مختلف الأعمار مساء الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة لمركبات وسيارات نفعية وتجارية، وتم تفكيك الجماعة من طرف أمن الخروب منذ أيام قليلة ماضية في عملية نوعية بعد المتابعة واستغلال معلومات من طرف أحد الموقوفين سابقا من طرف المصالح الأمنية.
تغطيات ذات صلة
تفكيك عصابة سرقت 40 سيارة بقسنطينة
إصابة ضابط في الجيش الوطني إثر انفجار قنبلة
تلميذ يعتدي على مساعد تربوي بشفرة حلاقة داخل متوسطة بغليزان
التماس 18 شهرا حبسا نافذا لأستاذة ضربت تلميذة
إرهابي "موريتاني" يسلم نفسه إلى مصالح الدرك بجيجل
وتعد العصابة الموقوفة من أخطر العصابات الناشطة في مجال سرقة السيارات وهي تشتغل على مستوى محور حامة بوزيان- الخروب– المدينة الجديدة علي منجلي– وعين مليلة بولاية أم البواقي.
وحسب مصدر على صلة بملف القضية، فإن العصابة اعترفت بسرقة 40 سيارة تم حجز أربعة منها، فيما يرجح تفكيك الست والثلاثين الأخرى وبيعها كقطع غيار.