تفكيك عصابة سرقت 40 سيارة بقسنطينة

مثل أربعة عشر شخصا من مختلف الأعمار مساء الخميس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الخروب بتهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة لمركبات وسيارات نفعية وتجارية، وتم تفكيك الجماعة من طرف أمن الخروب منذ أيام قليلة ماضية في عملية نوعية بعد المتابعة واستغلال معلومات من طرف أحد الموقوفين سابقا من طرف المصالح الأمنية.

وتعد العصابة الموقوفة من أخطر العصابات الناشطة في مجال سرقة السيارات وهي تشتغل على مستوى محور حامة بوزيان- الخروب– المدينة الجديدة علي منجلي– وعين مليلة بولاية أم البواقي.

وحسب مصدر على صلة بملف القضية، فإن العصابة اعترفت بسرقة 40 سيارة تم حجز أربعة منها، فيما يرجح تفكيك الست والثلاثين الأخرى وبيعها كقطع غيار.