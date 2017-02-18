قال مسؤول محلي وسكان، إن مفجراً انتحارياً قتل ثمانية جنود يمنيين على الأقل، في هجوم على معسكر في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين في جنوب اليمن، الجمعة.
وقاد المفجر الذي كان يرتدي زياً عسكرياً سيارة انفجرت عند مدخل المعسكر. وأصيب عشرة آخرون في الهجوم.
وذكر سكان أنهم سمعوا دوي انفجار في المدينة وقت الفجر.
وقال المسؤول المحلي، إنه يشتبه في أن المفجر عضو في تنظيم القاعدة.
ووقعت هجمات مشابهة خلال الشهور القليلة المنصرمة ويشتبه في أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وراء هجمات على مواقع عسكرية.
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انتحاري يقتل ثمانية جنود يمنيين في زنجبار
رويترز - الشروق أونلاين
قال مسؤول محلي وسكان، إن مفجراً انتحارياً قتل ثمانية جنود يمنيين على الأقل، في هجوم على معسكر في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين في جنوب اليمن، الجمعة.
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وقاد المفجر الذي كان يرتدي زياً عسكرياً سيارة انفجرت عند مدخل المعسكر. وأصيب عشرة آخرون في الهجوم.
وذكر سكان أنهم سمعوا دوي انفجار في المدينة وقت الفجر.
وقال المسؤول المحلي، إنه يشتبه في أن المفجر عضو في تنظيم القاعدة.
ووقعت هجمات مشابهة خلال الشهور القليلة المنصرمة ويشتبه في أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وراء هجمات على مواقع عسكرية.