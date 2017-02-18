وأوضحت الشرطة لدى تقديم نتائج تحليل أولي للسموم، أن السم الذي استخدمه المهاجمون هو غاز الأعصاب "في إكس" - نوع أشد أذية من غاز السارين - غير المؤلم وعديم الرائحة وشديد السمية.
وعثر على آثار لغاز الأعصاب "في إكس" الذي تعتبره الأمم المتحدة من أسلحة الدمار الشامل، في عينات أخذت من وجه وعيني كيم جونغ نام.
وكشفت لقطات كاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور، أن امرأتين اقتربتا من كيم جونغ نام وقامت إحداهما بإمساكه من الخلف وبدت وكأنها تضع قطعة قماش على وجهه. ثم ساعد موظفو المطار كيم جونغ نام (45 عاماً) الذي توفي خلال نقله إلى المستشفى.
ويفتك غاز "في إكس" بالجهاز العصبي والعضلي ويمكن أن يتسبب بالوفاة بعد دقائق من استنشاقه.
وسيحاول المحللون الماليزيون معرفة الجهة التي أمنت هذا العنصر الكيميائي القاتل، كما قال قائد الشرطة الوطنية خالد أبو بكر. وأضاف "سنسعى لمعرفة كيف دخل البلاد. هذه المادة الكيميائية غير قانونية. إنه سلاح كيميائي".
ويسود الاعتقاد بأن غاز "في إكس" أخفي على ما يبدو بسهولة في حقيبة دبلوماسية، لا تخضع لعمليات التفتيش المألوفة لدى الجمارك، كما قال الخبير الأمني في المنطقة روهان غوناراتنا.
تهريب
ذكر غوناراتنا مدير المركز الدولي للبحوث حول الإرهاب والعنف السياسي، بأن كوريا الشمالية استخدمت في السابق حقائب دبلوماسية "لتهريب مواد كانت ستخضع للمراقبة إذا ما مرت عبر القنوات المألوفة".
وقال إن كوريا الشمالية صنعت في السابق غاز "في إكس".
ويؤكد لي إيل وو المحلل الكوري الجنوبي في المسائل الدفاعية، إن "في حوزة كوريا الشمالية على ما يبدو مخزوناً كبيراً من غاز في إكس الذي يمكن بسهولة تصنيعه بأسعار متدنية".
ولاحظ غوناراتنا، أن "أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية كانت نشطة جداً في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وهي تشكل اليوم تهديداً للمنطقة".
وكان قائد الشرطة قال، الأربعاء، إن المرأتين اللتين هاجمتا كيم من الخلف، كانتا تعرفان بالتأكيد أنهما ستتهمان بشن هجوم بمواد سامة، مشيراً إلى إنهما ناقضتا كلامهما السابق بوقوعهما ضحية مجهولين واعتقادهما إنهما تشاركان في برنامج تلفزيوني.
وأوضح قائد الشرطة، أن "المرأة كانت تبتعد نحو المراحيض وقد مدت إلى الإمام يديها. كانت على معرفة تامة أنها كانت تمسك مادة سامة وأن عليها بعد ذلك غسل يديها".
ومنذ بداية هذه القضية التي تصلح لرواية تجسس، تشير كوريا الجنوبية بإصبع الاتهام إلى جارتها الشمالية، مشيرة إلى "أمر دائم" للزعيم كيم جونغ أون للقضاء على أخيه غير الشقيق كيم جونغ نام الذي يعد من أشد منتقدي النظام في العالم.
التصريح عن الغاز وتدميره
تنص المعاهدة الدولية حول حظر الأسلحة الكيميائية، إن على البلدان التصريح عن مخزوناتها من غاز في إكس وهي ملزمة بتدميرها تدميرها تدريجياً.
في بيان مقتضب صدر، الجمعة، أضاف خالد أبو بكر، إن فرقاً من الطب الشرعي تواصل تحليل "عينات أخرى" في إطار تشريح الجثة.
ووضعت السلطات ثلاثة مشبوهين في السجن على ذمة التحقيق، هم المرأتان، الأولى فيتنامية والثانية إندونيسية وكوري شمالي. وتشتبه الشرطة أيضاً في أربعة كوريين شماليين فروا من ماليزيا يوم وقوع الجريمة وعادوا إلى بيونغ يانغ، وتأمل في استجواب ثلاثة آخرين، أحدهم دبلوماسي في كوالالمبور.
وأقرت الشرطة، بأنها لا تستطيع استجواب الدبلوماسي إذا لم يأت من تلقاء نفسه بسبب حصانته الدبلوماسية.
وخرجت كوريا الشمالية، الخميس، عن صمتها منذ عملية الاغتيال ووجهت انتقادات حادة إلى ماليزيا. واتهمت وكالة الأنباء الرسمية كوالالمبور بأنها مسؤولة عن الوفاة وبأنها تآمرت مع كوريا الجنوبية، العدو اللدود للشمال.
وانتقدت الوكالة أيضاً ماليزيا، لأنها لم تسلم الجانب الكوري الشمالي الجثة "بحجة واهية" هي أن مقارنة الحمض النووي الريبي مع شخص من عائلة القتيل ضرورية.
ولم يتقدم أي من الأقارب حتى الآن إلى المستشفى في كوالالمبور حيث جثة كيم جونغ نام.
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الشرطة الماليزية:
كيم جونغ نام اغتيل بغاز أعصاب فتاك يستخدم في الحرب الكيميائية
أ ف ب - الشروق أونلاين
أعلنت الشرطة الماليزية التي تجري تحقيقاً حول الهجوم اللافت في 13 فيفري على الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي، الجمعة، أن كيم جونغ نام اغتيل بغاز أعصاب فتاك يستخدم في الحرب الكيميائية.
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وأوضحت الشرطة لدى تقديم نتائج تحليل أولي للسموم، أن السم الذي استخدمه المهاجمون هو غاز الأعصاب "في إكس" - نوع أشد أذية من غاز السارين - غير المؤلم وعديم الرائحة وشديد السمية.
وعثر على آثار لغاز الأعصاب "في إكس" الذي تعتبره الأمم المتحدة من أسلحة الدمار الشامل، في عينات أخذت من وجه وعيني كيم جونغ نام.
وكشفت لقطات كاميرات المراقبة في مطار كوالالمبور، أن امرأتين اقتربتا من كيم جونغ نام وقامت إحداهما بإمساكه من الخلف وبدت وكأنها تضع قطعة قماش على وجهه. ثم ساعد موظفو المطار كيم جونغ نام (45 عاماً) الذي توفي خلال نقله إلى المستشفى.
ويفتك غاز "في إكس" بالجهاز العصبي والعضلي ويمكن أن يتسبب بالوفاة بعد دقائق من استنشاقه.
وسيحاول المحللون الماليزيون معرفة الجهة التي أمنت هذا العنصر الكيميائي القاتل، كما قال قائد الشرطة الوطنية خالد أبو بكر. وأضاف "سنسعى لمعرفة كيف دخل البلاد. هذه المادة الكيميائية غير قانونية. إنه سلاح كيميائي".
ويسود الاعتقاد بأن غاز "في إكس" أخفي على ما يبدو بسهولة في حقيبة دبلوماسية، لا تخضع لعمليات التفتيش المألوفة لدى الجمارك، كما قال الخبير الأمني في المنطقة روهان غوناراتنا.
تهريب
ذكر غوناراتنا مدير المركز الدولي للبحوث حول الإرهاب والعنف السياسي، بأن كوريا الشمالية استخدمت في السابق حقائب دبلوماسية "لتهريب مواد كانت ستخضع للمراقبة إذا ما مرت عبر القنوات المألوفة".
وقال إن كوريا الشمالية صنعت في السابق غاز "في إكس".
ويؤكد لي إيل وو المحلل الكوري الجنوبي في المسائل الدفاعية، إن "في حوزة كوريا الشمالية على ما يبدو مخزوناً كبيراً من غاز في إكس الذي يمكن بسهولة تصنيعه بأسعار متدنية".
ولاحظ غوناراتنا، أن "أجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية كانت نشطة جداً في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وهي تشكل اليوم تهديداً للمنطقة".
وكان قائد الشرطة قال، الأربعاء، إن المرأتين اللتين هاجمتا كيم من الخلف، كانتا تعرفان بالتأكيد أنهما ستتهمان بشن هجوم بمواد سامة، مشيراً إلى إنهما ناقضتا كلامهما السابق بوقوعهما ضحية مجهولين واعتقادهما إنهما تشاركان في برنامج تلفزيوني.
وأوضح قائد الشرطة، أن "المرأة كانت تبتعد نحو المراحيض وقد مدت إلى الإمام يديها. كانت على معرفة تامة أنها كانت تمسك مادة سامة وأن عليها بعد ذلك غسل يديها".
ومنذ بداية هذه القضية التي تصلح لرواية تجسس، تشير كوريا الجنوبية بإصبع الاتهام إلى جارتها الشمالية، مشيرة إلى "أمر دائم" للزعيم كيم جونغ أون للقضاء على أخيه غير الشقيق كيم جونغ نام الذي يعد من أشد منتقدي النظام في العالم.
التصريح عن الغاز وتدميره
تنص المعاهدة الدولية حول حظر الأسلحة الكيميائية، إن على البلدان التصريح عن مخزوناتها من غاز في إكس وهي ملزمة بتدميرها تدميرها تدريجياً.
في بيان مقتضب صدر، الجمعة، أضاف خالد أبو بكر، إن فرقاً من الطب الشرعي تواصل تحليل "عينات أخرى" في إطار تشريح الجثة.
ووضعت السلطات ثلاثة مشبوهين في السجن على ذمة التحقيق، هم المرأتان، الأولى فيتنامية والثانية إندونيسية وكوري شمالي. وتشتبه الشرطة أيضاً في أربعة كوريين شماليين فروا من ماليزيا يوم وقوع الجريمة وعادوا إلى بيونغ يانغ، وتأمل في استجواب ثلاثة آخرين، أحدهم دبلوماسي في كوالالمبور.
وأقرت الشرطة، بأنها لا تستطيع استجواب الدبلوماسي إذا لم يأت من تلقاء نفسه بسبب حصانته الدبلوماسية.
وخرجت كوريا الشمالية، الخميس، عن صمتها منذ عملية الاغتيال ووجهت انتقادات حادة إلى ماليزيا. واتهمت وكالة الأنباء الرسمية كوالالمبور بأنها مسؤولة عن الوفاة وبأنها تآمرت مع كوريا الجنوبية، العدو اللدود للشمال.
وانتقدت الوكالة أيضاً ماليزيا، لأنها لم تسلم الجانب الكوري الشمالي الجثة "بحجة واهية" هي أن مقارنة الحمض النووي الريبي مع شخص من عائلة القتيل ضرورية.
ولم يتقدم أي من الأقارب حتى الآن إلى المستشفى في كوالالمبور حيث جثة كيم جونغ نام.