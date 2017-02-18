القوات العراقية تبدأ هجومها على غرب الموصل

بدأت القوات العراقية مع القوات المساعدة لها، الجمعة، هجوماً على القطاع الغربي من مدينة الموصل لاستعادته من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

ويأتي هذا بعد ليلة من القصف الجوي الذي شنته طائرات أمريكية وغربية على مواقع التنظيم، وبعد يوم واحد من سيطرة القوات العراقية على مطار الموصل بعد معارك طاحنة.

ويقول مراسل بي بي سي لشؤون الشرق الأوسط الذي يصاحب هذه القوات، إن "السيطرة على القطاع الغربي من المدينة لن تكون سهلة، إذ تتسم هذه المنطقة بضيق شوارعها وكثافتها السكانية العالية"، لكنه يؤكد أن مقاتلي التنظيم المتشدد ينسحبون من أماكنهم.





"هجوم في الرمادي"

ولقي 15 عنصراً من قوات حرس الحدود العراقية مصرعهم بعد هجوم لمقاتلي تنظيم "داعش" في الرمادي في جنوب غرب العراق.

يأتي ذلك بعد ساعات من بدء القوات العراقية هجومها على مواقع التنظيم في مدينة الموصل غرب نهر دجلة.

وقال مصدر في قيادة عمليات الأنبار، مركز محافظة الرمادي، إن "عناصر التنظيم شنوا هجوماً، فجر الجمعة، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة على مقر الفوج الثاني لحرس الحدود العراقية قرب منفذ طربيل 410 كيلومتراً غرب الرمادي ودارت اشتباكات بين الطرفين".

وأضاف المصدر، أن "الهجوم أسفر عن مقتل 15 عنصراً أمنياً وإصابة ضابطين أحدهما برتبة مقدم، فيما لم تعرف حصيلة القتلى والجرحى من عناصر التنظيم لتمكنه من سحبهم داخل الصحراء".





الوضع الإنساني

وقد فرت عشرات العائلات التي تسكن القطاع الغربي من المدينة منذ أيام بسبب المعارك الضارية، وتقيم أكثر من 143 أسرة في معسكر إيواء قرب مدينة القيارة في محافظة نينوى المجاورة.

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان على صفحته على موقع فيسبوك، أن الأسر النازحة من القطاع الغربي للموصل نقلت إلى مخيمات مؤقتة، في انتظار أن يُعادوا مرة أخرى إلى منازلهم في غرب المدينة بعد انتهاء المعارك.

وأوضح المرصد، أن التوقعات تشير إلى أن نحو 700 شخص سيفقدون مساكنهم خلال المعارك، كما طالب القوات العراقية بالاستعداد لنقل هؤلاء المشردين.

وأعلنت قوات الشرطة الاتحادية اكتمال السيطرة على مطار الموصل في جنوب المدينة. وقال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت إن المطار قد حُرر بشكل كامل.

وأكد جودت أن مجموعات من الشرطة الاتحادية يندفعون باتجاه حي الطيران (3 كلم جنوبي المدينة) الذي يعد أول أحياء غرب نهر دجلة.





"خطة جديدة"

وقال الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تجهز خطة جديدة لهزيمة تنظيم "داعش" وستشرف على تنفيذها.

وأكد دانفورد، أن مسودة الخطة التي سيُكشف عنها، يوم الاثنين، ستتجاوز حدود العراق وسوريا لتشمل ما وصفه "بالخطر الذي يمثله المتشددون حول العالم في إذكاء الصراعات".

وقال دانفورد في لقاء نظمه أحد المعاهد البحثية في واشنطن: "إن الأمر لا يتعلق بسوريا والعراق، إنه يتعلق بخطر يتخطى حدود المنطقة، لذا عندما نذهب إلى الرئيس ترامب بخيارات فستكون متوازنة مع حجم الخطر في مختلف أنحاء العالم".

وأوضح دانفورد، أن تقديرات الجيش الأمريكي ترجح أن تنظيم "داعش" اجتذب 45 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من 100 دولة في أنحاء العالم.