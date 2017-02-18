لوبان ترفض استدعاء الشرطة لها للاستجواب

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن محامي الزعيمة اليمينية الفرنسية المتطرفة مارين لوبان قوله، الجمعة، إن لوبان رفضت استدعاء للاستجواب من الشرطة، يوم الأربعاء، بشأن مزاعم أنها قدمت مدفوعات من الإتحاد الأوروبي لموظفيها بشكل غير مشروع.

وقال رودولف بوسيلو لرويترز، إن لوبان وهي مرشحة للرئاسة تقود حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة والإتحاد الأوروبي ستمتثل لأي استدعاء بعد الانتخابات هذا العام.

وكانت مديرة مكتب لوبان قد وضعت قيد التحقيق الرسمي يوم 22 فيفري، بعد يوم من الاستجواب بشأن مزاعم عن إساءة استخدام أموال للإتحاد الأوروبي لدفع مبالغ لمساعدين برلمانيين.

وجرى استجواب حارس لوبان الشخصي، لكن أفرج عنه في وقت لاحق دون وضعه قيد التحقيق.

وتنفي لوبان (48 عاماً) ارتكاب أي مخالفة وتقول إنها ضحية "حيل سياسية قذرة".

ووفقاً لاستطلاعات الرأي ستحل لوبان في المركز الأول في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 أفريل، لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي ستجرى في السابع من ماي أمام أي من المرشحين المستقل إيمانويل ماكرون أو المحافظ فرانسوا فيون.