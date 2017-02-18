نجحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيسمسيلت، الخميس، في اكتشاف ورشة سرية لصناعة، وتقليد مادة التبغ والشمة، ومواد التجميل إلى جانب زيوت المركبات التي تحمل علامات تجارية أجنبية ومحلية بطرق غير قانونية.
العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود ورشة لصناعة وتقليد مادة التبغ والشمّة وزيوت المركبات ببلدية العيون في ولاية تيسمسيلت، مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين الـ 30 و40 سنة كانوا ينشطون في مجال صناعة وتقليد مادة التبغ والشمة وزيوت المركبات بطريقة سرية، حيث تمثلت المحجوزات في مجموعة من المعدات، المخصصة لصناعة وتغليف علب الشمة والتبغ بمختلف أنواعه، و18 برميل زيت مركبات منها 9 براميل مملوءة، و80 علبة زيت محركات مركبات، وكذا 400 دلو خاص بزيوت محركات المركبات والتي تحمل علامات تجارية أجنبية ومحلية.
إلى جانب 8625 علبة سجائر و14 ألف سيجارة مقلدة من نوع "ريم"، فضلا عن 1525 علبة سجائر مقلدة من نوع "أفراز"، وتمثلت المحجوزات أيضا في 15530 علبة "شمة" من نوع "غزالة" و6460 علبة شمة من نوع "سوفية"، وكذا 4587 علبة شمة أخرى مقلدة، وكمية معتبرة من مواد التجميل منتهية الصلاحية مع مبلغ مالي يفوق 118 مليون سنتيم يعد من عائدات المتاجرة بالسلع المقلدة.
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اكتشاف ورشة سرية بتيسمسيلت لإنتاج التبغ ومواد التجميل
ع. تباق
نجحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تيسمسيلت، الخميس، في اكتشاف ورشة سرية لصناعة، وتقليد مادة التبغ والشمة، ومواد التجميل إلى جانب زيوت المركبات التي تحمل علامات تجارية أجنبية ومحلية بطرق غير قانونية.
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العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة تفيد بوجود ورشة لصناعة وتقليد مادة التبغ والشمّة وزيوت المركبات ببلدية العيون في ولاية تيسمسيلت، مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين الـ 30 و40 سنة كانوا ينشطون في مجال صناعة وتقليد مادة التبغ والشمة وزيوت المركبات بطريقة سرية، حيث تمثلت المحجوزات في مجموعة من المعدات، المخصصة لصناعة وتغليف علب الشمة والتبغ بمختلف أنواعه، و18 برميل زيت مركبات منها 9 براميل مملوءة، و80 علبة زيت محركات مركبات، وكذا 400 دلو خاص بزيوت محركات المركبات والتي تحمل علامات تجارية أجنبية ومحلية.
إلى جانب 8625 علبة سجائر و14 ألف سيجارة مقلدة من نوع "ريم"، فضلا عن 1525 علبة سجائر مقلدة من نوع "أفراز"، وتمثلت المحجوزات أيضا في 15530 علبة "شمة" من نوع "غزالة" و6460 علبة شمة من نوع "سوفية"، وكذا 4587 علبة شمة أخرى مقلدة، وكمية معتبرة من مواد التجميل منتهية الصلاحية مع مبلغ مالي يفوق 118 مليون سنتيم يعد من عائدات المتاجرة بالسلع المقلدة.