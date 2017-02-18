بعد حادثة مقبرة الشهداء بالقل بسكيكدة سفير سابق يتدخل للصلح بين رئيس دائرة ومجاهدين

تدخل المجاهد والسفير السابق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ابن مدينة القل بولاية سكيكدة محمد الرايس، لحل النزاع الدائر ما بين رئيس الدائرة ومندوب ناحية المجاهدين بمقبرة الشهداء في ذكرى الشهيد، بعد وصول رئيس الدائرة متأخرا، حيث نشب خلاف بينه وبين مندوب المجاهدين، الذي أعطى إشارة انطلاق مراسيم الاحتفال دون انتظار ممثل الوصاية الذي انفجر غاضبا، مؤكدا أن الدائرة هي الوحيدة المشرفة على مثل هذه الاحتفالات، كما رد عليه مسؤول المجاهدين بأن عليه أن يأتي مبكرا ويحترم التوقيت وحسب البرنامج الصادر من طرف الدائرة.

الشجار لم ينته داخل المقبرة بل تطوّر، خاصة بعد أن رفع مندوب المجاهدين شكوى إلى المنظمة الوطنية للمجاهدين والوزارة الوصية، كما كتب رئيس الدائرة تقريرا عن الحادثة إلى الوالي.

ومنذ السبت الماضي، تحرك المجتمع المدني لإصلاح ما بين الرجلين، والتقى السفير السابق برئيس الدائرة ومندوب المجاهدين كل على حدة، وحاول تقريب وجهات النظر إلا أن مسؤول المجاهدين اعتبر أن ما حدث داخل المقبرة إهانة لهذه الفئة، بينما أكد رئيس الدائرة أنه لم يكن يقصد إهانة أي شخص وإنما شرح أسباب التأخير، وكان بإمكان مندوب المجاهدين انتظار وصوله، لبدء مراسيم رفع العلم.

هذه المبادرة لم تأت بثمارها لأن جلسة الصلح لم تعقد بعد، كما أن عدة جهات تدخلت لإرجاع المياه إلى مجاريها منها مندوب عن المنظمة الولائية للمجاهدين والاتحاد المحلي للتجار ومجاهدين من الجهة الغربية وجمعيات مدنية، غير أن كل طرف متمسك بموقفه. لتصبح ولاية سكيكدة فخا حقيقيا للمسؤولين، بعد إسقاط الوالي شاطر في قضية شبيهة بهذه.