تدخل المجاهد والسفير السابق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ابن مدينة القل بولاية سكيكدة محمد الرايس، لحل النزاع الدائر ما بين رئيس الدائرة ومندوب ناحية المجاهدين بمقبرة الشهداء في ذكرى الشهيد، بعد وصول رئيس الدائرة متأخرا، حيث نشب خلاف بينه وبين مندوب المجاهدين، الذي أعطى إشارة انطلاق مراسيم الاحتفال دون انتظار ممثل الوصاية الذي انفجر غاضبا، مؤكدا أن الدائرة هي الوحيدة المشرفة على مثل هذه الاحتفالات، كما رد عليه مسؤول المجاهدين بأن عليه أن يأتي مبكرا ويحترم التوقيت وحسب البرنامج الصادر من طرف الدائرة.
الشجار لم ينته داخل المقبرة بل تطوّر، خاصة بعد أن رفع مندوب المجاهدين شكوى إلى المنظمة الوطنية للمجاهدين والوزارة الوصية، كما كتب رئيس الدائرة تقريرا عن الحادثة إلى الوالي.
ومنذ السبت الماضي، تحرك المجتمع المدني لإصلاح ما بين الرجلين، والتقى السفير السابق برئيس الدائرة ومندوب المجاهدين كل على حدة، وحاول تقريب وجهات النظر إلا أن مسؤول المجاهدين اعتبر أن ما حدث داخل المقبرة إهانة لهذه الفئة، بينما أكد رئيس الدائرة أنه لم يكن يقصد إهانة أي شخص وإنما شرح أسباب التأخير، وكان بإمكان مندوب المجاهدين انتظار وصوله، لبدء مراسيم رفع العلم.
هذه المبادرة لم تأت بثمارها لأن جلسة الصلح لم تعقد بعد، كما أن عدة جهات تدخلت لإرجاع المياه إلى مجاريها منها مندوب عن المنظمة الولائية للمجاهدين والاتحاد المحلي للتجار ومجاهدين من الجهة الغربية وجمعيات مدنية، غير أن كل طرف متمسك بموقفه. لتصبح ولاية سكيكدة فخا حقيقيا للمسؤولين، بعد إسقاط الوالي شاطر في قضية شبيهة بهذه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1درك حاسي مسعود يسترجع "محمد سلايمي" المفقود منذ عقدين
2حالات إغماء وهستيريا مفاجئة لتلميذات في ثانوية بالأغواط!
3توقيف عصابة من 3 أشخاص اختطفوا فتاة قاصرا بعنابة
4حجز 360 قنطار من الموز المهرب بتبسة
5مقتل شيخ في العقد الخامس بطعنة خنجر بخنشلة
Français English
الرأي
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
سليم قلالة
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
معلومي ياسين
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
سلطان بركاني
عندما يتّهم العلمانيون المجتمعَ الجزائريّ بالنّفاق
عبد الناصر
درس "سامويل إيتو"!
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
محمد سليم قلالة
هل نَملك استراتيجية فلاحية؟
محمد الهادي الحسني
الثمر الداني من محاضرات الشيخ أحمد حماني
جمال لعلامي
طيكوك الخردة والهردة!
رشيد ولد بوسيافة
من يهُن يسهُل الهوان عليه..!
الفيديو
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
بعد حادثة مقبرة الشهداء بالقل بسكيكدة
سفير سابق يتدخل للصلح بين رئيس دائرة ومجاهدين
زبيدة بودماغ
تدخل المجاهد والسفير السابق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ابن مدينة القل بولاية سكيكدة محمد الرايس، لحل النزاع الدائر ما بين رئيس الدائرة ومندوب ناحية المجاهدين بمقبرة الشهداء في ذكرى الشهيد، بعد وصول رئيس الدائرة متأخرا، حيث نشب خلاف بينه وبين مندوب المجاهدين، الذي أعطى إشارة انطلاق مراسيم الاحتفال دون انتظار ممثل الوصاية الذي انفجر غاضبا، مؤكدا أن الدائرة هي الوحيدة المشرفة على مثل هذه الاحتفالات، كما رد عليه مسؤول المجاهدين بأن عليه أن يأتي مبكرا ويحترم التوقيت وحسب البرنامج الصادر من طرف الدائرة.
تغطيات ذات صلة
سفير سابق يتدخل للصلح بين رئيس دائرة ومجاهدين
اكتشاف ورشة سرية بتيسمسيلت لإنتاج التبغ ومواد التجميل
عصابة تسطو على 80 رأسا من الغنم بالمسيلة
عمال مركب الجرارات بالخروب يحتجون من أجل المنح
بدوي: الفيديو المتداول حول صفع شرطي لطالب مبتور
الشجار لم ينته داخل المقبرة بل تطوّر، خاصة بعد أن رفع مندوب المجاهدين شكوى إلى المنظمة الوطنية للمجاهدين والوزارة الوصية، كما كتب رئيس الدائرة تقريرا عن الحادثة إلى الوالي.
ومنذ السبت الماضي، تحرك المجتمع المدني لإصلاح ما بين الرجلين، والتقى السفير السابق برئيس الدائرة ومندوب المجاهدين كل على حدة، وحاول تقريب وجهات النظر إلا أن مسؤول المجاهدين اعتبر أن ما حدث داخل المقبرة إهانة لهذه الفئة، بينما أكد رئيس الدائرة أنه لم يكن يقصد إهانة أي شخص وإنما شرح أسباب التأخير، وكان بإمكان مندوب المجاهدين انتظار وصوله، لبدء مراسيم رفع العلم.
هذه المبادرة لم تأت بثمارها لأن جلسة الصلح لم تعقد بعد، كما أن عدة جهات تدخلت لإرجاع المياه إلى مجاريها منها مندوب عن المنظمة الولائية للمجاهدين والاتحاد المحلي للتجار ومجاهدين من الجهة الغربية وجمعيات مدنية، غير أن كل طرف متمسك بموقفه. لتصبح ولاية سكيكدة فخا حقيقيا للمسؤولين، بعد إسقاط الوالي شاطر في قضية شبيهة بهذه.