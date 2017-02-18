عُلم من مصالح ولاية ايليزي، بتأجيل زيارة وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، التي كانت مقررة الجمعة والسبت..
وكان وزير الطاقة، قد برمج زيارة إلى مدينتي إن امناس وجانت في إطار زيارة عمل سيدشن خلالها، وفق ما كان مقررا إعادة تشغيل الوحدة الثالثة لإنتاج الغاز بالمركب الغازي تيقنتورين، بينما كان ضمن برنامج الزيارة كذلك، تدشين محطة خدمات تابعة لمؤسسة نفطال، بمدينة إن امناس بعد أن تم عصرنتها، وكذا تدشين محطة توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بمدينة جانت، والتي تنتج 3 ميقاواط،، وكذا الوقوف على مشروع انجاز قناة نقل الغاز بين مدينتي ايليزي وجانت على مسافة 420 كيلومتر، وهو المشروع الذي يسجل تأخرا عن المدة الأولية المقررة للانتهاء من المشروع.
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تأجيل زيارة وزير الطاقة إلى ايليزي
ب. طواهرية
عُلم من مصالح ولاية ايليزي، بتأجيل زيارة وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، التي كانت مقررة الجمعة والسبت..
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وكان وزير الطاقة، قد برمج زيارة إلى مدينتي إن امناس وجانت في إطار زيارة عمل سيدشن خلالها، وفق ما كان مقررا إعادة تشغيل الوحدة الثالثة لإنتاج الغاز بالمركب الغازي تيقنتورين، بينما كان ضمن برنامج الزيارة كذلك، تدشين محطة خدمات تابعة لمؤسسة نفطال، بمدينة إن امناس بعد أن تم عصرنتها، وكذا تدشين محطة توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بمدينة جانت، والتي تنتج 3 ميقاواط،، وكذا الوقوف على مشروع انجاز قناة نقل الغاز بين مدينتي ايليزي وجانت على مسافة 420 كيلومتر، وهو المشروع الذي يسجل تأخرا عن المدة الأولية المقررة للانتهاء من المشروع.