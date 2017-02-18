الضحية تدرس في التحضيري.. والخاطف طلب فدية 400 مليون الشرطة تطلق النار على مختطف تلميذة بالشلف

تمكنت، الخميس، مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الشلف، من تحرير طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات من خاطفها في وقت وجيز، وتوقيف المختطِف، البالغ من العمر 30 سنة، الذي لم يكن سوى أحد أقاربها.

قصة الاختطاف، بحسب مصادر "الشروق"، بدأت عندما قام المتهم باستدراج قريبته من أمام الابتدائية التي تدرس فيها في الطور التحضيري، الكائنة بوسط مدينة أولاد بن عبد القادر، مستغلا صلة القرابة بينه وبين الضحية، وهو الأمر الذي مكنه من إركابها في سيارته والانطلاق بها باتجاه منطقة سوق الحد الحدودية بين الشلف وتسمسيلت بأعالي جبال الونشريس، من دون أن يثير حوله الشبهات.

وأضافت مصادرنا أنّ المختطف ركن سيارته بمكان خالٍ وهاتف والد الضحية وطمأنه على صحة ابنته، طالبا منه مبلغ 400 مليون سنتيم نظير تحرير ابنته، رغم أن والد الضحية شخص بسيط ولا يملك المبلغ المطلوب. وأصيب والد الطفلة المختطفة بصدمة نفسية بعد تلقيه المكالمة الهاتفية، حيث سارع إلى إبلاغ مصالح الشرطة التي قامت على الفور بمباشرة التحريات التي سمحت لها بتحديد منطقة تواجد الخاطف بأحد المسالك الجبلية ببلدية سوق الحد، ليقوم عناصر الشرطة بتطويق المكان والقبض على المتهم، الذي حاول الفرار، في مشهد بوليسي حسب شهود عيان، ما اضطر شرطيا إلى إطلاق النار على المختطِف من مسدسه ليصيبه في رجله، الأمر الذي مكن من القبض على منفذ الاختطاف وتحرير الطفلة. وأمر وكيل الجمهورية بإيداع المتهم الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته.