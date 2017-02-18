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قال إن الجزائر تعيش أزمة مالية صعبة تستدعي نهضة متعددة
بوتفليقة يستنفر الحكومة لحماية الجزائريين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم!
- الرأسمالية الوطنية النزيهة والشراكة الأجنبية العادلة كفيلتان ببناء التنمية
استنفر أمس، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أجهزة الدولة، وألزمها بإضفاء التجانس بين حرصها على ضمان القدرة الشرائية للعمال والتكفل بأوضاع الطبقات المعوزة من جهة وضبطها السوق وحماية المستهلكين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم وتدهور مستوى معيشتهم من جهة أخرى، وفي وقت اعتبر أن الصعوبات المالية التي تعيشها الجزائر مردها إلى عوامل خارجية جعلتها ضحية أزمة اقتصادية تهز الدول المتقدمة.
وأكد رئيس الدولة، أن الانتصار "الجذري" و"المستدام" لتخطي الأزمة المالية التي تمر بها الجزائر يتطلب نهضة قوية متعددة الجوانب، ووصف التدابير التي اتخذتها حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، بالرشيدة، وأثنى على فاعليتها في تحجيم آثار الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر.
وقال الرئيس في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى الـ61 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى الـ46 لتأميم المحروقات، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية، محمد علي بوغازي خلال الاحتفالات الرسمية التي احتضنتها ولاية الجلفة، "إن هذه النهضة سوف تعيد مسار بناء اقتصاد وطني متحرر من هيمنة المحروقات ومتنوع، تنوع قدرات الجزائر الفلاحية والسياحية والمنجمية والصناعية وغيرها"، ووصف بوتفليقة الوضع الحالي بالمعركة "في هذه المعركة التي ينادينا إليها الواجب الوطني، فإن العمال درع الجزائر وقدوتها لتعزز الجزائر مرة أخرى خياراتها الوطنية الاجتماعية الموروثة من الثورة المجيدة، خيارات قال إنها أضحت في صلب الثوابت الوطنية".
وتابع الرئيس في رسالته التي شرح فيها الوضع المالي للبلاد الذي اعتبره غير مريح ووصفة بالصعب قائلا "تدركون أن بلادنا أصبحت اليوم ضحية أزمة اقتصادية تهز الدول المتقدمة مرفوقة بتراجع أسعار النفط وتذبذب سوقها الدولية وذلك رغم مبادرات بلادنا التي سمحت مؤخرا بتحسين جد طفيف لسعر المحروقات"، ولفت الرئيس إلى أنه إذا كانت أسباب المصاعب المالية الحالية للجزائر ذات أصل خارجي فلها، في نفس الوقت، آثار وتبعات على وتيرة التنمية، آثار ـ قال ـ "تمكنا من تحجيمها بفضل التدابير الرشيدة التي اتخذناها خلال السنوات الأخيرة"، مؤكدا أنه يتعين "على الدولة الاستمرار والإسراع في تنفيذ البرامج الوطنية للإصلاحات في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية"، كما أنه "على الدولة إضفاء المزيد من التجانس بين حرصها على ضمان القدرة الشرائية للعمال والتكفل بأوضاع الطبقات المعوزة من جهة وضبطها للسوق وحماية المستهلكين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم وتدهور مستوى معيشتهم من جهة أخرى".
وقال الرئيس مخاطبا العمال: "عليكم أنتم كذلك ربح معركة الإنتاج والمنتوجية والقدرة التنافسية لضمان دخول السلع الجزائرية الأسواق الخارجية". وأضاف "علينا كذلك جميعا - يؤكد الرئيس ـ أن نتطور أكثر في نظرتنا إلى الرأسمالية الوطنية النزيهة وإلى الشراكة الأجنبية العادلة كشركاء استراتيجيين للعمال في بناء التنمية الاقتصادية ومن ثمة تقبل بأريحية أقوى الإصلاحات الضرورية لكي تتحسن ظروف الاستثمار في البلاد".
واعتبر أن ذلك يعد "نقلة نوعية تستوقفنا اليوم لكي نضمن مستقبل الاقتصاد وتنمية البلاد، نقلة تتطلب عدم الإصغاء إلى الأطروحات الدغماتية، وكذا للخطب التشاؤمية، وأطلق الرئيس نداء وصفه بنداء الأمل وأطلق من خلاله صافرات إنذار وقال "نداء إلى الأمل في قدرات الجزائر، نداء إلى الصمود أمام أمواج الأزمة المالية الحالية، نداء إلى التمعن في تضحيات الأسلاف لكي نخرج مرة أخرى منتصرين من أوضاعنا المالية الصعبة حاليا".
منفى2017/02/24 على 21:401
فاقد الشيئ لا يعطيه...
كوريا الجنوبية لا تملك ثروات معدنية ولا بترولية لكنها رائدة في الصناعات والتكنولوجيا.وشعبها ارقى الشعوب..أتدري السبب.لأن الغش والتزوير(خاطيهم)والعدالة والقانون فوق الجميع تركيا التي كانت في زمام العساكر كانت في المؤخرة مثل الجزائر الآن..الصومال افضل منا.اللوزوتو تترفع عنا...تركيا رفعتها الشفافية والإخلاص من المؤخرة إلى مصاف الدول القوية اقتصاديا وتنمويا.وأصبحت من (مستوردة لكل شيئ)إلى مصدرة تنافس أمريكا واليابان ودل أوروبا..هل تعرف السبب..لأنهم ما عندهومش سلال واويحيا وحداد
كاره2017/02/24 على 21:422
متى استقام الظل والعود أعوج يجب عليك أن تعترف بفشلكم والله لو كانت المسؤولية في الجزائر متعبة ويحاسب كل مسؤول عن مسؤوليته ما بقيتم فيها ساعة ولكن عندما تصبح غنيمة لك ولأهلك فالبقاء فيها طويلا هو الغايةوالمنى.اليس ما يصرفه المنتخبون من مال من أجل الوصول إلى المنصب المنشود دليل كافي عاى مااقول اهو من اجل الجزائريين كذب والله أن مردود المسؤولية في الجزائر عال .ومغري من يحب الجزائر يصدق هو الذي يأكل مما يأكل المواطن البسيط ويلبس مما يلبس كما فعل سيدنا عمر بعد رسول الله وسيدنا ابوبكر.والله المستعان.
ملاحظ2017/02/24 على 21:543
أين هي الأموال لما كانت الجزائر في بحبوحة هذه حفلات متنوعة و رقص و مجون و أطعمة و مبيت في فنادق فخمة وباريس على حساب الخزينة و أموال تصرف هنا و هناك و بعد تراجع أسعار البترول تجد جزائر نفسها أمام الأمر الواقع شعب تربى على الوقوف أمام الجدران مزارع هجرها أهلها و الأمر يشيد عليها مباني و الله لا تكفي لوم الذين حملونا إلى ما نحن فيه أتذكر في بداية عهدة السيد الرئيس اعطى الكلمة إلى المدير العام لسوناطراك الذي قال للشعب البترول سينفذ في أعوام لكنه لم ينفذ لكن سعره نفذ ومداخيل سرق ورواندا تفوقت عنا