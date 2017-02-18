تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في بالمخدرات الصلبة على مستوى الجزائر العاصمة.
حيث تم إيقاف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم خمسة رعايا أفارقة مع حجز 109 غرام من الهروين ومبلغ مالي معتبر.. وتمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع في بالمخدرات بالمقاطعة الوسطى للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، من توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم من بينهم خمسة رعايا أفارقة من مختلف الجنسيات، كانوا يتاجرون في المخدرات الصلبة من نوع الهروين، حيث تم ضبط بحوزتهم 109 غرام من الهِروين، مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم، 220 نيرة نيجيرية مصوغات من المعدن الأصفر وزنها 55 غراما، 23 هاتفا نقالا محمولا، سيارة سياحية، ووثائق إثبات هوية شخصية وإدارية أجنبية مزورة.
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الإطاحة بشبكة تضم أفارقة تروج الهيروين بالعاصمة
سعيد باتول
صحافي بجريدة الشروق مكلف بالشؤون المحلية
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في بالمخدرات الصلبة على مستوى الجزائر العاصمة.
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حيث تم إيقاف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم، من بينهم خمسة رعايا أفارقة مع حجز 109 غرام من الهروين ومبلغ مالي معتبر.. وتمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع في بالمخدرات بالمقاطعة الوسطى للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، من توقيف ثمانية أشخاص مشتبه فيهم من بينهم خمسة رعايا أفارقة من مختلف الجنسيات، كانوا يتاجرون في المخدرات الصلبة من نوع الهروين، حيث تم ضبط بحوزتهم 109 غرام من الهِروين، مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم، 220 نيرة نيجيرية مصوغات من المعدن الأصفر وزنها 55 غراما، 23 هاتفا نقالا محمولا، سيارة سياحية، ووثائق إثبات هوية شخصية وإدارية أجنبية مزورة.