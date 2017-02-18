توقيف عنصري دعم للإرهاب بأدرار

أوقفت مفارز للجيش الوطني، الخميس عنصري دعم للجماعات الإرهابية بأدرار ودمرت مخبأين للإرهابيين ببومرداس، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة، حجز عناصر حرس الحدود لباب العسة بولاية تلمسان، كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 86 كيلوغراما وحجز عناصر الدرك الوطني 2499 وحدة من التبغ بتيارت، فيما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام أربعة مهربين وحجزت مركبة رباعية الدفع.