زيتوني يقود سفينة الأرندي في التشريعيات بوهران

date 2017/02/24 views 307 comments 0
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icon-writer م. ح

فضلت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، وزير المجاهدين الطيب زيتوني، ليكون على رأس القائمة التي سيدخل بها الأرندي غمار التشريعيات بوهران.

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حيث احتضنت الجمعة، دار الشباب في حي البركي، مراسم الإعلان عن متصدر القائمة. وكان زيتوني وهو من مواليد وهران، قد ترأس المجلس البلدي لعاصمة غرب البلاد ما بين 1997 و2002، وشغل مدير المجاهدين بالولاية.

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