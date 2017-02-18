تعاني العشرات من المؤسسات الشبانية الصغيرة بولاية تمنراست، والمدعمة من طرف وكالات دعم والتشغيل، من صعوبات مالية كبرى، بسبب حرمانها من المشاركة في إنجاز المشاريع، على مستوى الولاية منذ سنة 2010، رغم أن تعليمة الحكومية تمنح 20 بالمائة من المشاريع المبرمجة لصالح المؤسسات الصغرى.
وأجبرت هذه الوضعية المزرية أصحاب المؤسسات على الاستسلام وإعلان توقيف نشاطها، بسبب كثرة الإلتزامات المالية المفروضة عليهم، خاصة ما اتصل بالمتابعة القضائية التي سترفعها البنوك عليهم، بحكم أن وقت تسديد القرض قد حان تاريخ إستحقاقه، حيث تؤكد الأرقام التي بحوزة الشروق، عجز الغالبية العظمى من المؤسسات عن دفع مستحقاتها للبنوك، وأمام هذه الصعوبات، واتهام أصحاب هذه المؤسسات للسلطات الولائية بعدم مساهمتها في تحسين وضعيتها بتطبيق قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، تم الإعلان قبل أيام قليلة عن خلق هيكل يضم هؤلاء الشباب المستفيدين من قروض اونساج وكناك وغيرهما من برامج الدعم، وذلك بعد تنصيب المكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، ويضم الشباب أصحاب المشاريع المستفيدين من آليات دعم التشغيل.
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ش.بن ايعيش
تعاني العشرات من المؤسسات الشبانية الصغيرة بولاية تمنراست، والمدعمة من طرف وكالات دعم والتشغيل، من صعوبات مالية كبرى، بسبب حرمانها من المشاركة في إنجاز المشاريع، على مستوى الولاية منذ سنة 2010، رغم أن تعليمة الحكومية تمنح 20 بالمائة من المشاريع المبرمجة لصالح المؤسسات الصغرى.
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وأجبرت هذه الوضعية المزرية أصحاب المؤسسات على الاستسلام وإعلان توقيف نشاطها، بسبب كثرة الإلتزامات المالية المفروضة عليهم، خاصة ما اتصل بالمتابعة القضائية التي سترفعها البنوك عليهم، بحكم أن وقت تسديد القرض قد حان تاريخ إستحقاقه، حيث تؤكد الأرقام التي بحوزة الشروق، عجز الغالبية العظمى من المؤسسات عن دفع مستحقاتها للبنوك، وأمام هذه الصعوبات، واتهام أصحاب هذه المؤسسات للسلطات الولائية بعدم مساهمتها في تحسين وضعيتها بتطبيق قرار الوزير الأول عبد المالك سلال، تم الإعلان قبل أيام قليلة عن خلق هيكل يضم هؤلاء الشباب المستفيدين من قروض اونساج وكناك وغيرهما من برامج الدعم، وذلك بعد تنصيب المكتب الولائي للفيدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، ويضم الشباب أصحاب المشاريع المستفيدين من آليات دعم التشغيل.