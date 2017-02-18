آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
-
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
-
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
-
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
-
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
-
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
-
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
-
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
-
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
-
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
المغاربة ربطوا الخطوة بـ "ضغوط جزائرية"
الصحراء تلغي جولة محمد السادس في مالي
ذهب مراقبون، الجمعة، إلى أنّ ملف الصحراء الغربية كان وراء إلغاء زيارة العاهل المغربي "محمد السادس" إلى مالي قبل 48 ساعة، بينما ارتضت جهات مغربية تفسير الخطوة بما سمتها "ضغوط جزائرية".
خلافا لما سعت أطراف تسويقه بشأن خلفية "تفضيل" ملك المغرب الانتقال من زامبيا إلى غينيا كوناكري، نفى تقرير لإذاعة فرنسا الدولية ما تردّد بشأن الوضع الصحي للرئيس المالي "إبراهيم بوباكار كايتا"، وكون الأخير – حسب الرواية المغربية – لا يقو على استقبال "محمد السادس"، حيث شدّد التقرير إياه على أنّ "كايتا" ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء، الأربعاء، وقبل ذلك استضاف دبلوماسيا أمريكيا.
وجرى استبعاد المحذور الأمني الذي جرى الاتكاء عليه من لدن البعض في تسويغ تراجع "محمد السادس" عن التجوّل في الأراضي المالية، علما أنّ نظام المخزن لم يقدّم أي بيان رسمي بشأن مبررات الإلغاء المثير للجدل.
وتمّ ربط ما حدث بـ "النشاط الحثيث" للجزائر في مالي، ما نظر إليه الجانب المغربي بعين الريبة، خصوصا مع الموقف الثابت لدولة مالي من ملف "الصحراء الغربية"، وتتموقع بماكو ضمن قائمة الدول الإفريقية ترفض احتلال المغرب لأجزاء من الصحراء الغربية، وتدعم تصفية الاستعمار من القارة الإفريقية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
ونقل موقع مغربي على لسان "الموساوي العجلاوي" الخبير في الشؤون الإفريقية، أنّ الجزائر فرضت ضغوطا قوية على مالي (..)، واستدلّ بكون الحضور الجزائري في مالي يبقى قويا من خلال عدد من المؤسسات، مستشهدا في ذلك بعدد الموظفين في السفارة الجزائرية بباماكو، والذي يصل إلى 600 موظف، مقابل خمسة موظفين فقط في السفارة المغربية.
وليس بخاف، أنّ سلسلة الزيارات المتتالية لـ "محمد السادس" إلى دول إفريقية عديدة، غير مفصولة عن حراك المخزن لتكثيف الجهود بغرض حمل الأفارقة على تغيير موقفهم حيال الصحراء الغربية المحتلة، في ظرف يتميز بعرقلة المغرب لكل مبادرة ترمي إلى إيجاد حل سلمي للنزاع، وهو ما يكشف عن نوايا نظام "محمد السادس" الحقيقية من وراء الانضمام إلى الاتحاد الافريقي في الثلاثين جانفي الأخير، خلافا لإرادات الزعماء الأفارقة الذين شدّدوا على أنّ انضمام المغرب بدون شروط وبلا تحفظ، من شأنه أن يساعد في إيجاد حل للنزاع الصحراوي المغربي بين دولتين إفريقيتين جارتين، وتتمتعان بالعضوية في الاتحاد الإفريقي.
وكان المغرب شدّد قبل أسبوعين على أنّه "لم يعترف، ولن يعترف أبدا بالجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو"، غداة انضمام الرباط إلى الاتحاد الافريقي وما ترتب عليه ذاك الانتماء من التزام عملي بالانخراط في المسعى القاري والأممي لحلّ معضلة الصحراء الغربية.
وصرّح الوزير المنتدب في الخارجية المغربية "ناصر بوريطة" أنّ الرباط "لن يعترف أبدا" بوجود دولة تسمى الصحراء الغربية، ما يعني أنّ المغرب الذي صار العضو رقم 55 في الاتحاد الافريقي، يتحدى القانون التأسيسي للاتحاد إياه، والذي يشير إلى "احتلال المملكة العلوية لأجزاء من الصحراء الغربية، كما يؤكد على الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية باعتبارها محتلة من طرف المغرب وفق لوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما اللائحة 34/37 لسنة 1979"، فضلا عن الأدلة القانونية التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات الصادرة عن الاتحاد الإفريقي واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المطالبة بتحديد جدول زمني لتنظيم استفتاء تقرير المصير.
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:011
تواصل مدونة موشي هس (press) الإلكترونية اليهودية المِلكية الصهيونية الخط في دعارتها المهنية وهذه المرة وليس دفاعا عن رعايا الشاذس المغلوبين على امرهم ولكن هي مجرد ملاحظة حيث ان هذه النفاية الإلكترونية المعروفة بالاقتات من الجرائد فمن يمر مرتين متتاليتين فقط على صفحة هذه المدونة المرتزقة الساعية وراء المال سيلاحظ كيف يحتقر المشرفون عليها رعايا سِيدهم امام الجزائريين فلا يخلو يوم من التطرق لرأي الجزائريين في ما يخص شؤون المملكة العلوية رغم علمهم المسبق ان الجزائريين ماهمش سامعين بجار السوء واخباره
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:012
فتجد عناوين من هذا القبيل (الجزائريين ومنتخب اسود الاطلس.. الجزائريين والسياحة في المروك.. الجزائريين ورأيهم في المراركة.. الجزائريين والزواج بالمروكيات.. الجزائريين والموسيقى المروكية.. الجزائريين والطبخ المروكي.. الجزائريين الجزائريين الجزائريين .. الخ) في مختلف المواضيع حتى اصبحت شخصيا ارى المروكي وضيع امامي رغم انه كذلك كونه اسكلاف وجبان وجائع ومنافق وعاهر.. الخ مما يشتهر به المراركة نتيجة سياسة قوم هس press عليههم ولكن من باب الاخلاق والانسانية نتجنب هذا الشعور ولكن المدونة اليهودية تكرسه
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:013
خاصة عندما ترى كيف تظهر المدونة هذه المروكي وكانه شيء لا يستحق الحياة وعليه ان يبقى حمار للقصر وللقوم الذي يتحكم في القصر مثل هذه العناوين (مروكي في الامارات.. مروكي في فرنسا.. مروكي في جنوب افريقيا.. مروكي في كندا.. مروكية في تونس.. مروكي في ألمانيا.. مروكي يملك سيارة فارهة.. مروكي تاجر في الصين.. مروكي في روسيا) ههههه هذا التصرف الهاوي يجعلك تشعر وكان المراركة المساكين لا يحق لهم ما يحق لغيرهم وان سفرهم للخارج وامتلاكهم لاشياء ثمينة يعتبر انجاز خارق للعادة في دويلة الحظ فيها للقصر والحاشية فقط
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:024
فعندما تقارن هوس المدونة المثير للشفقة بالجزائريين مع احتقار المدونة المثير للإشمأزاز للمراركة وعندما يكون بالنسبة للمدونة الهاوية المغرب العربي هو الجزائر فقط فكل اخبار المدونة المغاربية هي اخبار الجزائر واي خبر مغاربي حتى عن تونس فإن صورة الجزائر هي واجهة الموضوع ههه اذن عندما تشاهد هذا المستوى الحضيضي والنظرة الاحتقارية للمراركة من طرف المدونة امام الجزائريين واضف الى ذلك غباء القاريء المروكي فإننا امام عملية طحن "اعلامية" للمروكي المغلوب على امره وترخيس وتقزيم له امام اقرانه من طرف (إعلامه)
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:025
ولا تخفي مدونة هسبريس يهوديتها وهي تعكف حاليا على تدريس تعاليم التوراة والتلمود للمراركة في عملية تهويد مفضوحة بمواضيع مختارة تحبب بها لهم الديانة اليهودية ولا تستحي المدونة العِبرية بالعربية من خطها الصهيوني ونتيجة ذلك هو هذا الكره الجنوني الهستيري الذي بات يكنه المراركة للجزائر مقابل ذلك اصبح المراركة على حب (اسرائيل) ومودة لليهود وتعاطف معهم حتى ضد الفلسطينيين لدرجة ان بات المراركة يحلمون بالجنسية الصهيونية وهناك من حصل عليها مقابل تهويده فلا نظلمهم لما نقول المملكة العلوية اليهودية المتصهينة
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:026
مدونة هسبريس انتهزت فرصة تضييق القصر على الصحافة وحصرها في التفاهات والشكليات والمسائل الثانوية ما ادى الى انحدار المهنة في المملكة العلوية الى الحضيض الاسفل فقامت مدونة هسبريس بمراكمة شضايا الرأي العام الذين قذفهم تفجير الإعلام من طرف القصر مستغلة كذلك التكنولوجية المتمثلة في انترنت الهاتف وجمعته حول صهينتها لكنها لم تنجح في بلوغ المستوى المرجو وكانت صحيفة من مدغشقر الشقيقة افضل مستوى من هسبريس حتى ان (خبراء) المروك اقروا بان الاعلام في دويلة العلويين لا يرقى الى محاورة ملك ملوك افريقيا الثاني
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:027
وانحطاط الإعلام وتدني مستوى المهنية فيه بالمملكة العلوية سببه كما هو معلوم وجهة نظر مول المروك السابق عميل قوم مول هسبريس والذي قال ذات يوم (مول المراركة المقبور) ان فتح السمعي البصري في مملكته يمكن تشبيهه بخوصصة العرش والحكم والقصور فبقي المجال محصورا في ابواق البلاط فقط ومن بينها مدونة هسبريس هذه والتي يساعدها هذا الغلق المحكم للمجال حتى تتفرغ بكل اريحية لمهمة قوم مالكها وهي الاستمرار في احتلال المروك بالنظام الملكي ونهب خيراته بتضليل المراركة اعلاميا واستحمارهم وسياقتهم كقطيع من الثور والبقر
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:038
ومن بين الاساليب التي تنتهجها هذه المدونة الإلكترونية الصهيونية العاكسة للإعلام المقلوب رأس على عقب في المروك المقربة من الدوائر الامنية المخزنية هو سياسة الترهيب والترغيب ونذكر على سبيل المثال الذي حصل مع المدون م.ر الذي تحصل على جائزة مؤخرا وكان من اشد المعارضين لسياسات القصر الظالمة والفاسدة والفاشلة وضد المَلكية والاستبداد فقاموا بسجنه ترهيبا له ولامثاله ثم انتدبوه في عملية احتواء فاصبح مخزني مثلهم يُشهر لسياسات القصر بعد ان رضخ لهم وخضع للمخزن ولترغيب امثاله قاموا بتكريمه واغراقه بالعطايا
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:039
اما جوهر مدونة هسبريس الإلكترونية فهو تقديس مول المروك وتمجيد عائلته وتلميع اليهود المراركة وغير المراركة وتقوية اواصر المحبة بينهم حتى اصبح اليهود في المملكة من مجرد مواطنين عاديين الى اسياد يملكون كل شيء خاصة الاقتصاد والمال والمناصب والمراكز وباتوا هم الحكام الفعليين للبلاد في ظل صمت وخضوع الجيش وضعفه بعد ان اُفرغ من الامازيغ ابناء البلد الحقيقيين خاصة في المناصب العليا واُغرق في الفساد واُبعد الى الصحراء الغربية واُشغل بحراسة خيراتها التي ينهبها القصر وراء جدار الجبن الذي بناه مهندسين صهاينة
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:0310
ومن بين اهم اهداف المدونة اليهودية هذه هو تبرئة القصر والاسرة الحاكمة من المسؤولية عن الحالة الاجتماعية المأساوية الكارثية والمثيرة لشفقة الحجر عليهم فما بالك بالبشر حالة اجتماعية جنونية تعيش على وقعها الرعية دون ان يسغى اليها احد والتي ادت الى وضع اخلاقي فظيع غرقت البلاد في فساده الكارثي وبلغ العالمية يُبريء مرتزقة هسبريس القصر والعائلة المالكة الحاكمة من المسؤلية عن هذه المأساة الانسانية المؤلمة ويضحون بكباش فداء من المسؤولين وعلى رأسهم كوادر البيجيدي بنكيران على وجه الخصوص بعدائية حاقدة حقيرة
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:0411
او بضرب الإسلاميين بالامازيغيين فقط من اجل اخراج العلويين من بينهم سالمين وغانمين هم وحاشيتهم اليهود الملاعين والعبيد المسترزقين اما العياشة التافهين فهم مرفوع عنهم القلم بالتجهيل والتزطيل والتضليل المهم عند اي حراك شعبي ضد المخزن او ثورة شعبية على القصر تركب مدونة اليهود هسبريس الموجة على انها منبر حر لهم يعبرون فيه عن آراءهم ومشاعرهم ولكن حقيقة ما تفعل وسيلة القصر المتصهين الاعلامية هذه هو توجيه هذا الحراك والثورة والغضب من الهدف الحقيقي وهو القصر الى فئات الشعب والتيارات السياسية ضد بعضها بعض
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:0412
ولكن قراء هذه المدونة الالكترونية HES PRESS والمسماة على منظر الاعلام الصهيوني (موشي هس) للذي يريد ان يعرف اصل تسميتها قراءها تفطنوا لها خاصة في ما تعلق بتبرئة القصر من مسؤوليته عن الاوضاع في البلاد وبالتطبيع العاطفي مع الكيان الصهيوني الذي يسبق الرسمي وبتهويد القراء بنشر الثقافة اليهودية وتحتل المدونة المراتب الاولى في المملكة بشكل شاذ وذلك كي تستقطب قراء غيرها وتسوق الرأي العام بالجملة لكنهم هجروها وما نقرأه من تعليقات بمختلف الاسماء والجنسيات هي من كتابة المشرفين عليها للتغطية على هجرة قراءها
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:0413
والملاحظ ايضا ان مدونة هسبريس الصهيونية لديها حصرية كل ما هو صهيوني مخزني مثل حصرية الصور والاخبار لزيارة مرتزقة القصر للكيان الصهيوني واذا كان هناك حوار مع صهاينة البلاد وعلى رأسهم حاكم المملكة الفعلي ازولاي فإن هسبريس هي من يحاوره او مناسبة يهودية بالمملكة فإن هسبريس هي من يغطيها او ارشيف علاقة كلبهم المقبور مثل ارساله مئات الآلاف اليهود الى فلسطين مدعما احتلالها فإن هسبريس هي من تحوز عليها او شؤون اليهود المراركة في العالم فإن هسبريس هي من تاتي باخبارهم فصهيونية هسبريس لا يغفلها إلا الاغبياء
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:0414
هذه الطريقة الموجهة المنتهجة من طرف كلاب القصر هي غيض من فيض فلم اذكر ان المدونة الصهيونية تمنع المراركة لما كانوا يتصفحوها من انتقاد سياسات مولاهم الطائشة مثل العفو عن الاجانب الذين يغتصبون اطفال الشعب او توشيح الشواذ والعاهرات في مجالات ثانوية بالاوسمة وتجاهل المبدعين في المجالات المهمة ولا تسمح بانتقاد بذخ افراد اسرته كحفل زفاف مُولاهم الامير او السفريات اللامتناهية لشقيقاته او انتقاد الركوع لنجله الصبي وعق يديه او انتقاد صرف الملايير على القصور..الخ فلا تسمح المدونة بانتقاد عبث مالكي المروك
SoloDZ - المسخرة الإلكترونية هس"press" واحتقار المراركة 2017/02/24 على 23:0515
اما العناوين التي تستقطب المستحمرين وهواة الاوهام هي مثلا "الجزائر تنافس المروك في افريقيا" والجزائر تتسيد افريقيا وتسيرها ومول المروك يترجى مقعد فيها ويشحت صفقات اقتصادية لشركاته وعناوين مثل "المروك يتفوق على الجزائر" تارة تقول في بيع الماطيشة لاوروبا وتارة في بضعة ملايين فائِح وهذه العناوين المثيرة للشفقة الناجمة عن عقدة نقص مزمنة يحاولون بها اظهار دويلة العلويين الثانوية الفاشلة المنقوصة الاستقلال الفاقدة للسيادة على انها من حجم الجزائر دوليا والشيء الجميل الوحيد في المدونة هو هسبريسtv هههههه
Algerian Man - هسبريس لا تمثل المغاربة بل تمثل اليهود والعبيد 2017/02/24 على 23:1116
مدونة هسبريس الإلكترونية اليهودية لا يؤخذ عليها ولا على (محلليها) المرتزقة فهي مهوسة ومنبهرة بالجزائر والجزائريين وكل شيء يخص مملكة ازولاي العلوية تربطه بالجزائر فإذا تحرك مالك البلاد يربطون ذلك بالجزائر ويروجون على انه انتصار بخزعبلة ان الجزائر لا يعجبها تحرك مولاهم والجزائر مش سامعة بيهم وبسِيدهم وشغلها قاضياتو بعيد عليهم واذا اخفقوا فإن السبب هو الجزائر طبعا الشماعة الجاهزة ولا تفعل المدونة هذا إلا بعد ان علمت بان نوق وبعير يتبعونها وايضا بسبب خلو الساحة من اعلام حقيقي بسبب منع القصر للانفتاح
MassinissaDZ2017/02/24 على 23:1817
اطلق القصر الملكي اليوم صرخة استجداء ممزوجة بين الألم والمغالطات تشبه صرخة الضبع الجبان بعد ان فرض جيش التحرير الصحراوي وجوده في منطقة القرقارات ارضا وبحرا بإجراءات ويتجه الجيش الصحراوي حسب متتبعين الى غلق الحدود الصحراوية مع موريتانيا ويتزامن هذا الغلق وتشديد الخناق مع فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا بموافقة نواقشط دعما للقضية الصحراوية على استبدال ما يجيئها من المملكة العلوية عبر الصحراء الغربية من سلع وكذلك مخدرات وجواسيس بسلع من الجزائر اكثر جودة ومعقولة الاسعار تخلوا من عبث العلويين