الموقوفون كانوا يزورون وثائق المركبات تفكيك شبكة تستأجر السيارات وتعيد بيعها

أطاح، عناصر الشرطة بأمن دائرة حمام الضلعة في المسيلة، بجمعية أشرار تتكون من 3 أفراد أعمارهم تتراوح مابين 25 الى 40 سنة، احتالت على وكالتين لكراء السيارات فيما لايزال المتهم الرئيسي المسبوق قضائيا في حالة فرار.

حيثيات القضية حسب ما عُلم من مصدر أمني، تعود حينما قام المتهم الرئيسي البالغ من العمر حوالي 28 سنة بكراء مركبة بعد أن أدعى بأن سيارته تعرضت للعطب حينما كان رفقة عائلته بمدينة حمام الضلعة 30 كلم شمال المسيلة، الا أنه في اليوم الموالي قام بكراء سيارتين اثنتين، كما أكد حسب الجهات التي أوردت الخبر حاجته الماسة الى سيارتين نظرا لأشغاله وارتباطاته المتعددة، حيث كان له ذلك من خلال كراء سيارتين من وكالة أخرى في نفس المنطقة لمدة شهر كامل مع تسديد الحقوق المالية.

واثر التأخر في إرجاعهما رسم المدعو صاحب وكالة كراء السيارات شكوى لدى مصالح أمن الدائرة بعد أن اكتشف بأن سيارته من نوع "شيفروليه أفيو" قد بيعت في سوق وادي العلايق وكذا أخرى من نوع "تويوتا كورولا"، وهو ماحدث مع صاحب وكالة كراء أخرى يسمى "ح،ي" 33 سنة الذي أكد تأخر ارجاع مركبتين من نوع "كليو 4" قام بكرائهما نفس المتهم خلافا للعقد المبرم بينهما.

وبأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة، تم فتح تحقيق ومن خلال تكثيف الأبحاث والتحريات تم التوصل الى المشتبه فيهم، ومنه استعادة المركبات الأربع وضبط المتورطين في القضية ويتعلق الأمر بأخوين أعمارهما مابين 36 الى 40 سنة، وشريكهما البالغ من العمر 25 سنة، حيث تم ضبطهم متلبسين ببيع المركبات بسوق العفرون، واثر التحقيق معهم اعترفوا بأنهم تعرفوا على المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي له عدة سوابق عدلية وفي حالة فرار من العدالة منذ 10 سنوات كاملة. وباستكمال كافة التحقيقات تم تشكيل ملف القضية ومنه إحالة كافة الأطراف على وكيل الجمهورية الذي بدوره أحال الملف على قاضي التحقيق بمحكمة حمام الضلعة وسيتابع المتهمون بجناية تكوين جماعة أشرار، خيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور مع تقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال وانتحال اسم وهوية الغير.