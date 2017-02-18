تعرض، الخميس، شاب لحروق من الدرجة الثالثة، حينما حاول التخلص من حياته حرقا في عين الحجل بالمسيلة.
ويتعلق الأمر بالمدعو "ز،م،أ" البالغ من العمر 24 سنة، الذي حسب المعلومات المتوفرة أضرم النيران في جسده أمام المسكن العائلي الواقع في حي البناء الذاتي، وفي السياق ذاته تدخل رجال الحماية المدنية في الوقت المناسب وتم تحويله نحو مستشفى الحروق بالدويرة، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها للوصل الى أسباب محاولة الانتحار التي تبقى مجهولة، رغم أن مصدر محلي، رجح أن تكون خلافات عائلية وراء الحادثة.
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إحباط محاولة انتحار شاب حرقا في عين الحجل
سفيان. ع
تعرض، الخميس، شاب لحروق من الدرجة الثالثة، حينما حاول التخلص من حياته حرقا في عين الحجل بالمسيلة.
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ويتعلق الأمر بالمدعو "ز،م،أ" البالغ من العمر 24 سنة، الذي حسب المعلومات المتوفرة أضرم النيران في جسده أمام المسكن العائلي الواقع في حي البناء الذاتي، وفي السياق ذاته تدخل رجال الحماية المدنية في الوقت المناسب وتم تحويله نحو مستشفى الحروق بالدويرة، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاتها للوصل الى أسباب محاولة الانتحار التي تبقى مجهولة، رغم أن مصدر محلي، رجح أن تكون خلافات عائلية وراء الحادثة.