قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين هاجموا، السبت، مقرين أمنيين للنظام السوري في مدينة حمص غرب البلاد بالأسلحة النارية وتفجيرات انتحارية، مما أسفر عن مقتل 42 شخصاً على الأقل، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وأضاف أن المهاجمين قتلوا رئيس فرع الأمن العسكري العميد حسن دعبول و29 آخرين في أحد مقار الأمن العسكري بالمدينة وقتلوا 12 آخرين في فرع لأمن الدولة في هجمات بدأت في ساعة مبكرة من الصباح.
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن رئيس فرع أمن الدولة العميد إبراهيم درويش قتل في أحد تفجيرات حمص.
وأفاد التلفزيون السوري، بأن اشتباكات دارت في منطقتي الغوطة والمحطة حيث يوجد فرعا الأمن العسكري وأمن الدولة قبل أن يفجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في المكانين. ولم يذكر التلفزيون الرسمي عدد القتلى.
وقال المرصد السوري، إنه لم يتضح إن كان المسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو جماعات أخرى.
ونفذ التنظيم المتشدد تفجيرات في مدينة حمص التي تخضع لسيطرة الحكومة باستثناء منطقة محاصرة يسيطر عليها مقاتلون من المعارضة. واستهدف عدد من التفجيرات مدناً سورية في الشهور القليلة الماضية.
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42 قتيلاً في هجوم على مقريين أمنيين للنظام في حمص
وكالات - الشروق أونلاين
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مسلحين هاجموا، السبت، مقرين أمنيين للنظام السوري في مدينة حمص غرب البلاد بالأسلحة النارية وتفجيرات انتحارية، مما أسفر عن مقتل 42 شخصاً على الأقل، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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وأضاف أن المهاجمين قتلوا رئيس فرع الأمن العسكري العميد حسن دعبول و29 آخرين في أحد مقار الأمن العسكري بالمدينة وقتلوا 12 آخرين في فرع لأمن الدولة في هجمات بدأت في ساعة مبكرة من الصباح.
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية، أن رئيس فرع أمن الدولة العميد إبراهيم درويش قتل في أحد تفجيرات حمص.
وأفاد التلفزيون السوري، بأن اشتباكات دارت في منطقتي الغوطة والمحطة حيث يوجد فرعا الأمن العسكري وأمن الدولة قبل أن يفجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم في المكانين. ولم يذكر التلفزيون الرسمي عدد القتلى.
وقال المرصد السوري، إنه لم يتضح إن كان المسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أو جماعات أخرى.
ونفذ التنظيم المتشدد تفجيرات في مدينة حمص التي تخضع لسيطرة الحكومة باستثناء منطقة محاصرة يسيطر عليها مقاتلون من المعارضة. واستهدف عدد من التفجيرات مدناً سورية في الشهور القليلة الماضية.