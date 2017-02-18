لا يزال فلاحو ولاية الوادي ينتظرون فتح سوق الجملة للخضر والفواكه، رغم الريادة المعروفة التي حققها الفلاحون في عديد المنتوجات الزراعية، إذ يعد مشكل تسويق المنتوجات الفلاحية، من أهم المعضلات التي تقف حجرة عثرة، أمام تمكين الفلاحين من الحصول على عوائد مالية مقبولة لتغطية مصاريفهم وتحقيق هامش مقبول من الربح يضمن لهم الاستمرار في النشاط الزراعي.
وتشير تقارير رسمية صادرة عن المجلس الشعبي الولائي بالوادي، أنه على الرغم من استفادة الولاية، وفي إطار البرنامج التكميلي من سوق جهوي للخضر والفواكه والذي أعلن عليه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته للولاية في ديسمبر من 2013 بغلاف مالي يقدر بـ 100 مليار سنتيم، إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق، وما يبعث على الحيرة أكثر حسب الفلاحين، هو أن السوق المركزي الجديد للخضر والفواكه، تم تحديد الوعاء العقاري له.
وأوضح المهتمون بالمشروع أن خيبة كبيرة أصابتهم بعد صدور قرار بتجميد إنجاز السوق لأسباب متعلقة بتطبيق الحكومة لخطة تقشف منذ انهيار أسعار المحروقات وما صاحبه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، لكن القرار لم يتقبله الفلاحون في ولاية الوادي بحكم المكانة التي باتت تحتلها في مجال الزراعة، وتصدرها لأربع منتجات رئيسية وطنية، والتي منها البطاطا والطماطم، وكان حريا على الحكومة وإعفاء مشروع سوق الوادي الكبير للبيع بالجملة للخضر والفواكه من قرار تجميد التمويل.
وأشار تقرير صادر عن لجنة التجارة التابعة للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، أنه تم التطرق لموضوع تجميد مشروع سوق الخضر والفواكه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال زيارته منتصف الشهر الماضي لولاية الوادي، والذي تعهد برفع التجميد عن المشروع، إلا أن الجميع بقي ينتظر لحد الآن صدور القرار.
وتنبع الحاجة لإقامة سوق جديد للجملة، بسبب الوضعية المزرية التي عليها السوق القديم، والموجود في منطقة سوق ليبيا، والذي بات لا يفي بحاجيات فلاحي الولاية بسبب ضيقه واستغلال المساحات المجاورة له، حيث أصبح يشوه المنظر العام للجهة، بحكم الوضعية الفوضوية التي يعيشها مرتادو السوق، ولعل هذه الوضعية هي التي تسببت في اندلاع حريق مهول نهاية فصل الصيف الماضي، والذي كبّد تجار السوق خسائر مادية فادحة، خاصة بالنسبة لملاك غرف التبريد.
وزاد الوضع سوءا بحسب ذات التقرير، أن أعدادا كبيرة من تجار التجزئة والذين شكلوا حزاما حول السوق، وكثيرا ما اشتكى المتسوقين من الظروف الغير صحية التي يتم فيها بيع الخضر والفواكه، وما يثير الاستغراب في هذا الوضع أيضا، هو توفير مصالح بلدية الوادي لفضاء نظيف وعصري لبيع الخضر والفواكه، إلا أن الباعة أبوا أن ينتقلوا إلى الموقع المذكور لأسباب مجهولة وغير مفهومة.
واعترفت اللجنة بمجهودات مصالح بلدية الوادي لإدخال جزء مهم من التحسينات وإجراء بعض التهيئة فيه، لكن رغم ذلك فالوضعية مازالت دون المستوى المطلوب على أساس أنه يمول كل الولاية، وحتى بعض الولايات المجاورة بمختلف الخضر والفواكه وغيرها من المنتوجات الزراعية
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1انتحار ابنة الشابة خيرة بعد مقتل خطيبها بفرنسا
2استشهاد نقيب من باتنة بجبال تبسة
3أوان منزلية تباع بالميزان في سطيف !
4الشرطة تطلق النار على مختطف تلميذة بالشلف
5"طاطا".. الحافلة التي قتلت 32 شابا في البحر ببجاية
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
سليم قلالة
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
معلومي ياسين
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
سلطان بركاني
عندما يتّهم العلمانيون المجتمعَ الجزائريّ بالنّفاق
عبد الناصر
درس "سامويل إيتو"!
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
الفيديو
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
رغم الطابع الفلاحي لولاية الوادي
سوق الجملة للخضر والفواكه مؤجل إلى إشعار آخر
رشيد شويخ
لا يزال فلاحو ولاية الوادي ينتظرون فتح سوق الجملة للخضر والفواكه، رغم الريادة المعروفة التي حققها الفلاحون في عديد المنتوجات الزراعية، إذ يعد مشكل تسويق المنتوجات الفلاحية، من أهم المعضلات التي تقف حجرة عثرة، أمام تمكين الفلاحين من الحصول على عوائد مالية مقبولة لتغطية مصاريفهم وتحقيق هامش مقبول من الربح يضمن لهم الاستمرار في النشاط الزراعي.
تغطيات ذات صلة
2400 مليار لتهيئة قصور وآثار وبنايات القصبة
سوق الجملة للخضر والفواكه مؤجل إلى إشعار آخر
إحباط محاولة انتحار شاب حرقا في عين الحجل
تفكيك شبكة تستأجر السيارات وتعيد بيعها
انتحار ابنة الشابة خيرة بعد مقتل خطيبها بفرنسا
وتشير تقارير رسمية صادرة عن المجلس الشعبي الولائي بالوادي، أنه على الرغم من استفادة الولاية، وفي إطار البرنامج التكميلي من سوق جهوي للخضر والفواكه والذي أعلن عليه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته للولاية في ديسمبر من 2013 بغلاف مالي يقدر بـ 100 مليار سنتيم، إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق، وما يبعث على الحيرة أكثر حسب الفلاحين، هو أن السوق المركزي الجديد للخضر والفواكه، تم تحديد الوعاء العقاري له.
وأوضح المهتمون بالمشروع أن خيبة كبيرة أصابتهم بعد صدور قرار بتجميد إنجاز السوق لأسباب متعلقة بتطبيق الحكومة لخطة تقشف منذ انهيار أسعار المحروقات وما صاحبه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، لكن القرار لم يتقبله الفلاحون في ولاية الوادي بحكم المكانة التي باتت تحتلها في مجال الزراعة، وتصدرها لأربع منتجات رئيسية وطنية، والتي منها البطاطا والطماطم، وكان حريا على الحكومة وإعفاء مشروع سوق الوادي الكبير للبيع بالجملة للخضر والفواكه من قرار تجميد التمويل.
وأشار تقرير صادر عن لجنة التجارة التابعة للمجلس الشعبي الولائي مؤخرا، أنه تم التطرق لموضوع تجميد مشروع سوق الخضر والفواكه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية، خلال زيارته منتصف الشهر الماضي لولاية الوادي، والذي تعهد برفع التجميد عن المشروع، إلا أن الجميع بقي ينتظر لحد الآن صدور القرار.
وتنبع الحاجة لإقامة سوق جديد للجملة، بسبب الوضعية المزرية التي عليها السوق القديم، والموجود في منطقة سوق ليبيا، والذي بات لا يفي بحاجيات فلاحي الولاية بسبب ضيقه واستغلال المساحات المجاورة له، حيث أصبح يشوه المنظر العام للجهة، بحكم الوضعية الفوضوية التي يعيشها مرتادو السوق، ولعل هذه الوضعية هي التي تسببت في اندلاع حريق مهول نهاية فصل الصيف الماضي، والذي كبّد تجار السوق خسائر مادية فادحة، خاصة بالنسبة لملاك غرف التبريد.
وزاد الوضع سوءا بحسب ذات التقرير، أن أعدادا كبيرة من تجار التجزئة والذين شكلوا حزاما حول السوق، وكثيرا ما اشتكى المتسوقين من الظروف الغير صحية التي يتم فيها بيع الخضر والفواكه، وما يثير الاستغراب في هذا الوضع أيضا، هو توفير مصالح بلدية الوادي لفضاء نظيف وعصري لبيع الخضر والفواكه، إلا أن الباعة أبوا أن ينتقلوا إلى الموقع المذكور لأسباب مجهولة وغير مفهومة.
واعترفت اللجنة بمجهودات مصالح بلدية الوادي لإدخال جزء مهم من التحسينات وإجراء بعض التهيئة فيه، لكن رغم ذلك فالوضعية مازالت دون المستوى المطلوب على أساس أنه يمول كل الولاية، وحتى بعض الولايات المجاورة بمختلف الخضر والفواكه وغيرها من المنتوجات الزراعية