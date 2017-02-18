وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، العاصمة العراقية بغداد، في زيارة مفاجئة، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي رفيع المستوى.
وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية لوكالة الأناضول للأنباء، إن "الجبير وصل اليوم إلى مطار بغداد الدولي على رأس وفد رسمي بزيارة لم تعلن سابقاً".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن الجبير بدأ زيارة نادرة لبغداد يلتقي خلالها بالعبادي.
وقال متحدث باسم الخارجية العراقية لوكالة رويترز للأنباء، إن هذه الزيارة الأولى لوزير سعودي بارز منذ الغزو الذي أطاح بصدام حسين في 2003.
وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد قبل عام بعد أن ظلت مغلقة لمدة 25 عاماً.
لكن شهدت العلاقة بين العراق والسعودية توتراً بعد تقديم بغداد طلباً في أوت الماضي، للرياض، لاستبدال سفيرها ثامر السبهان، على خلفية اتهامه من قبل بغداد بـ"تدخله في الشأن الداخلي العراقي".
ووجه الجبير، في وقت سابق، انتقادات لاذعة لـ"الحشد الشعبي" (ميليشيات شيعية تابعة للحكومة العراقية)، واتهمها بالولاء لإيران، وهو ما أثار حفيظة بغداد، الذي اعتبرت تصريحات الأخير تدخلاً "سافراً" في شؤونها الداخلية.
وتعقيباً على الزيارة، قال رزاق عبد الأئمة، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، للأناضول، إن "زيارة الجبير إلى بغداد خطوة بالاتجاه الصحيح لبحث الملفات العالقة بين البلدين بشكل مباشر".
وأضاف عبد الأئمة، إن "لجنة العلاقات الخارجية أكدت في مناسبات عديدة ضرورة أن يحصل طرح للملفات العالقة بين العراق والسعودية بشكل مباشر، كي يتم التوصل إلى اتفاقات بين البلدين".
وأوضح أن "العراق في المرحلة الحالية بحاجة إلى التنسيق مع جميع الدول، ومنها العربية".
وتختلف وجهات نظر الحكومة العراقية إزاء المواقف التي تتبناها السعودية حيال الأزمة السورية واليمنية، وتتبنى بغداد مبدأ الحل السلمي للأزمتين بعيداً عن التدخل الإقليمي.
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الجبير يصل بغداد في زيارة مفاجئة
وكالات - الشروق أونلاين
وصل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السبت، العاصمة العراقية بغداد، في زيارة مفاجئة، هي الأولى من نوعها لمسؤول سعودي رفيع المستوى.
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وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية لوكالة الأناضول للأنباء، إن "الجبير وصل اليوم إلى مطار بغداد الدولي على رأس وفد رسمي بزيارة لم تعلن سابقاً".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إن الجبير بدأ زيارة نادرة لبغداد يلتقي خلالها بالعبادي.
وقال متحدث باسم الخارجية العراقية لوكالة رويترز للأنباء، إن هذه الزيارة الأولى لوزير سعودي بارز منذ الغزو الذي أطاح بصدام حسين في 2003.
وأعادت السعودية فتح سفارتها في بغداد قبل عام بعد أن ظلت مغلقة لمدة 25 عاماً.
لكن شهدت العلاقة بين العراق والسعودية توتراً بعد تقديم بغداد طلباً في أوت الماضي، للرياض، لاستبدال سفيرها ثامر السبهان، على خلفية اتهامه من قبل بغداد بـ"تدخله في الشأن الداخلي العراقي".
ووجه الجبير، في وقت سابق، انتقادات لاذعة لـ"الحشد الشعبي" (ميليشيات شيعية تابعة للحكومة العراقية)، واتهمها بالولاء لإيران، وهو ما أثار حفيظة بغداد، الذي اعتبرت تصريحات الأخير تدخلاً "سافراً" في شؤونها الداخلية.
وتعقيباً على الزيارة، قال رزاق عبد الأئمة، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، للأناضول، إن "زيارة الجبير إلى بغداد خطوة بالاتجاه الصحيح لبحث الملفات العالقة بين البلدين بشكل مباشر".
وأضاف عبد الأئمة، إن "لجنة العلاقات الخارجية أكدت في مناسبات عديدة ضرورة أن يحصل طرح للملفات العالقة بين العراق والسعودية بشكل مباشر، كي يتم التوصل إلى اتفاقات بين البلدين".
وأوضح أن "العراق في المرحلة الحالية بحاجة إلى التنسيق مع جميع الدول، ومنها العربية".
وتختلف وجهات نظر الحكومة العراقية إزاء المواقف التي تتبناها السعودية حيال الأزمة السورية واليمنية، وتتبنى بغداد مبدأ الحل السلمي للأزمتين بعيداً عن التدخل الإقليمي.