كشف زير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، السبت، عن اجتماع، الأسبوع المقبل مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتحديد قائمة المستوردين، وقائمة المواد المعنية برخص الإستيراد.
وقال تبون على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة، إن الحكومة لا تمنع الاستيراد لكن تريد ضبط السوق فقط.
وأكد الوزير أن الحكومة ستحدّد قائمة مستوردي الموز وبعض المنتجات الأخرى، مضيفًا أنه سيتم تحديد قائمة المستوردين الجدد للسيارات والإسمنت خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء هو ضبط السوق وليس توقيف الإستيراد نهائيا.
من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الانتهاء من الاشغال الكبرى بقاعة الصلاة لجامع الجزائر الأعظم شهر مارس المقبل.
وشدد تبون على المسؤولين على ضرورة أن يتم الانتهاء من الأشغال الخارجية لقاعة الصلاة شهر مارس الداخل والبدء في التغطية الداخلية.
وأكد الوزير أن جامع الجزائر يعرف إجمالا تقدما جد ملحوظ في الإنجاز، مشيرا إلى أن استلام هذا المشروع سيتم أواخر العام الجاري مع إمكانية تسجيل تأخر بشهر إلى ثلاثة أشهر بالنظر لما يتطلبه المشروع من تدقيق في الدراسة وفحص للمواد المستخدمة، حسب الوزير.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، قد قدم مؤخرا تعليمات لمنع استيراد الحمضيات، حيث دعا خلال اجتماع تنسيقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة "لمنع استيراد أي نوع من الحمضيات خلال موسم الجني مهما كان المصدر"، مشددا على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات نظرا لوجود المواد المحلية وذات الجودة في السوق.
وأبلغ بنك الجزائر في تعليمة موجهة مؤخرا للبنوك بأمر "تعليق حيني" للتوطين البنكي لواردات الحمضيات والخضر الطازجة، تبعا لقرار منع استيراد الحمضيات و الخضر الطازجة المتخذ من قبل وزارة التجارة تأمر البنوك والمؤسسات المالية بالتعليق الحيني لأي عملية توطين بنكي للواردات من هذه المواد حسب تعليمة بنك الجزائر المؤرخة في 23 جانفي 2017.
وكان الوزير قد كشف عن ندوة وزارية ستعقد لتحديد قائمة أخرى من المنتجات التي سيمنع استيرادها، مضيفا أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد ستتوسع لتشمل منتوجات أخرى والتي تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من الاحتياجات.
وقال "هناك العديد من المنتجات غير المهمة يتم استيرادها، تخيلوا أننا نستورد 18 مليون دولار من اللبان سنويا وعشرات الملايين الدولارات من المايونيز والصلصات.. ليس ممنوع استيرادها لمن يريد استهلاكها ولكنها منتوجات تحتل المرتبة الثالثة من الاحتياجات الأساسية، لا بد من ترشيد الاستهلاك أليس بإمكاننا إنتاج هذه المواد محليا".
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1الأفالان يستضيف حفيدة "قاطع الآذان"!
2شراء قسيمة السيارات بداية من هذا الأربعاء!
3بوتفليقة يستنفر الحكومة لحماية الجزائريين من جحيم المضاربة واستنزاف مداخيلهم!
454 شاهدا في قضية اغتيال العقيد أولطاش العقيد علي تونسي
5لا استيراد للوقود بعد 2021 وحاسي مسعود مستمر لـ 50 سنة أخرى
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
سليم قلالة
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
معلومي ياسين
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
سلطان بركاني
عندما يتّهم العلمانيون المجتمعَ الجزائريّ بالنّفاق
عبد الناصر
درس "سامويل إيتو"!
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
الفيديو
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
لعنة التاريخ تطارد الساسة الفرنسيين
إضافة إلى المواد المعنية بالرخص
تبون: قائمة جديدة للمستوردين الأسبوع المقبل
محمد لهوازي
صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني
كشف زير التجارة بالنيابة، عبد المجيد تبون، السبت، عن اجتماع، الأسبوع المقبل مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، لتحديد قائمة المستوردين، وقائمة المواد المعنية برخص الإستيراد.
تغطيات ذات صلة
بوشوارب: إعداد دفتر شروط خاص بقطع غيار السيارات قريبًا
ما الذي تغير في اقتصاد الجزائر؟
بوتفليقة يرسم ملامح نموذج اقتصادي جديد
الأفالان يستضيف حفيدة "قاطع الآذان"!
نحو إعلان إفلاس مؤسسات "أونساج" و"كناك" بتمنراست
وقال تبون على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى المسجد الأعظم بالجزائر العاصمة، إن الحكومة لا تمنع الاستيراد لكن تريد ضبط السوق فقط.
وأكد الوزير أن الحكومة ستحدّد قائمة مستوردي الموز وبعض المنتجات الأخرى، مضيفًا أنه سيتم تحديد قائمة المستوردين الجدد للسيارات والإسمنت خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء هو ضبط السوق وليس توقيف الإستيراد نهائيا.
من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أنه سيتم الانتهاء من الاشغال الكبرى بقاعة الصلاة لجامع الجزائر الأعظم شهر مارس المقبل.
وشدد تبون على المسؤولين على ضرورة أن يتم الانتهاء من الأشغال الخارجية لقاعة الصلاة شهر مارس الداخل والبدء في التغطية الداخلية.
وأكد الوزير أن جامع الجزائر يعرف إجمالا تقدما جد ملحوظ في الإنجاز، مشيرا إلى أن استلام هذا المشروع سيتم أواخر العام الجاري مع إمكانية تسجيل تأخر بشهر إلى ثلاثة أشهر بالنظر لما يتطلبه المشروع من تدقيق في الدراسة وفحص للمواد المستخدمة، حسب الوزير.
وكان وزير السكن والعمران والمدينة ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، قد قدم مؤخرا تعليمات لمنع استيراد الحمضيات، حيث دعا خلال اجتماع تنسيقي لاتخاذ الإجراءات اللازمة "لمنع استيراد أي نوع من الحمضيات خلال موسم الجني مهما كان المصدر"، مشددا على ضرورة تخفيض فاتورة الواردات نظرا لوجود المواد المحلية وذات الجودة في السوق.
وأبلغ بنك الجزائر في تعليمة موجهة مؤخرا للبنوك بأمر "تعليق حيني" للتوطين البنكي لواردات الحمضيات والخضر الطازجة، تبعا لقرار منع استيراد الحمضيات و الخضر الطازجة المتخذ من قبل وزارة التجارة تأمر البنوك والمؤسسات المالية بالتعليق الحيني لأي عملية توطين بنكي للواردات من هذه المواد حسب تعليمة بنك الجزائر المؤرخة في 23 جانفي 2017.
وكان الوزير قد كشف عن ندوة وزارية ستعقد لتحديد قائمة أخرى من المنتجات التي سيمنع استيرادها، مضيفا أن قائمة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد ستتوسع لتشمل منتوجات أخرى والتي تحتل المرتبة الثانية أو الثالثة من الاحتياجات.
وقال "هناك العديد من المنتجات غير المهمة يتم استيرادها، تخيلوا أننا نستورد 18 مليون دولار من اللبان سنويا وعشرات الملايين الدولارات من المايونيز والصلصات.. ليس ممنوع استيرادها لمن يريد استهلاكها ولكنها منتوجات تحتل المرتبة الثالثة من الاحتياجات الأساسية، لا بد من ترشيد الاستهلاك أليس بإمكاننا إنتاج هذه المواد محليا".