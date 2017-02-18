"كافل اليتيم" بالمقراني تطلق مشروع "عمرة لـ 12 أرملة"

أطلقت مؤخرا جمعية كافل اليتيم ببلدية المقراني بولاية البويرة مشروع "عمرة لكل أرملة"، يدخل في إطار النشاطات الخيرية للجمعية وذلك بمساهمة المحسنين وأهل الخير.

وحسب رئيس الجمعية، فإنه تم إحصاء تواجد 12 أرملة بإقليم البلدية موزعة في خمس مداشر والتي تتكفل الجمعية بمساعدتها ماديا ومعنويا وتم تسجيلها لإرسالها في عمرة إلى البقاع المقدسة.

وتواصل جمعية "كافل اليتيم" لبلدية المقراني نشاطها الروتيني بتوزيع القفف الشهرية للمواد الغذائية على العائلات المحصاة لديها، يأتي هذا مواصلة لالتزام أعضاء الجمعية بالتكفل الغذائي والصحي والنفسي للأرملة واليتيم وذلك بتوزيع منظم شهري للعائلات، ويضيف رئيس الجمعية في اتصال بالشروق أنهم يبذلون قصارى جهدهم للتكفل الصحي بتغطية تكاليف الفحوصات الطبية والتكفل النفسي وذلك بتنظيم رحلات سياحية للأطفال.

يذكر أن الجمعية المعتمدة منذ سبتمبر 2014 قامت وبمساعدة المحسنين بتوزيع أكثر من ألف قفة لحد الآن وتوزيع كذلك عشرات الأغطية والأفرشة وتنظيم عشرات الرحلات كذلك، كما يشير رئيس الجمعية من جهة أخرى إلى أن الأعضاء يفكرون وبمساعدة المحسنين في مشروع منتج ودائم للأرملة يتمثل في حرفة الخياطة عبر توفير المادة الأولية وماكينات الخياطة لتخرج الأرملة من دائرة تلقي المساعدة إلى الإنتاج الذاتي.