قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط يزور سراً شمال سوريا

أ ف ب - الشروق أونلاين

أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن الجنرال جوزيف فوتيل قائد العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط قام، الجمعة، بزيارة سرية لشمال سوريا، حيث التقى مسؤولين في هذه القوات التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وهي المرة الأولى يقوم فيها مسؤول عسكري أمريكي بزيارة هذه المنطقة من سوريا منذ وصول الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في العشرين من جانفي الماضي.

وتضم قوات سوريا الديمقراطية مقاتلين أكراداً وعرباً وتقاتل التنظيم المتشدد منذ نهاية العام 2015 في شمال سوريا بدعم من قوات التحالف الدولي.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية في السادس من نوفمبر الماضي هجوماً واسعاً بهدف استرداد مدينة الرقة من تنظيم "داعش"، إلا أن هذا الهجوم يتعثر منذ أسابيع عدة.

وأعلنت هذه القوات في نهاية جانفي الماضي، أنها تلقت للمرة الأولى آليات مدرعة أمريكية.

وفي بيان نشر على الإنترنت أعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال سلو، إن الجنرال فوتيل "زار مناطق تحت سيطرتنا وأجرى لقاء مع عدد من القادة العسكريين لقوات سوريا الديمقراطية وكانت النتائج إيجابية تم فيها بحث تطورات حملة غضب الفرات ومسائل عسكرية مشتركة"، معتبراً أن الزيارة "تأكيد للدعم الأمريكي لقواتنا".

وأوضح سلو لوكالة فرانس برس، إن فوتيل "بحث زيادة التنسيق والدعم في عهد الرئيس دونالد ترامب. هناك وعود باستلام أسلحة ثقيلة في المراحل المقبلة".

وأكد مصدر قيادي من قوات سوريا الديمقراطية لفرانس برس، أن "السيد فوتيل أكد على التزام قوات التحالف بحماية منبج من أي هجمات تركية أو مدعومة من تركيا في إطار التزاماتها السابقة بحماية المنطقة".

ولفت إلى أنه "لم تجري نقاشات مطلقاً حول فتح ممر لدخول القوات المدعومة من تركيا ضمن مناطق سيطرة قواتنا".

وكان الجنرال فوتيل قام بزيارة مماثلة لسوريا في ماي 2016 والتقى مسؤولين في قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى مستشارين عسكريين أمريكيين يعملون مع هذه القوات.

وكان فوتيل أعلن، الأربعاء، لصحافيين رافقوه خلال زيارته للشرق الأوسط، أنه قد يكون من الضروري زيادة عدد القوات الأمريكية في سوريا.

ومما قاله يومها: "أنا قلق جداً إزاء تمكننا من الحفاظ على اندفاعاتنا"، مضيفاً "قد نكون مجبرين على تحمل عبء أكبر".