يجرى إنجاز مشروع محطة جديدة لتكرير النفط بحاسي مسعود (80 كلم جنوب شرق ورقلة)، بطاقة 5 مليون طن سنويا من البترول الخام و120.900 طن سنويا من الغاز الطبيعي.
ويرتقب أن تنتج أنواع من مشتقات المحروقات، على غرار المازوت والبنزين (عادي وممتاز) إلى هذه المنشأة الطاقوية التي دخلت مرحلتها الأولى من الإنجاز عدة جانب البوتان والبروبان، كما أوضح مسؤولو سوناطراك على هامش الزيارة التفقدية التي قامت بها أول أمس الأمينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة الزهراء شرفي إلى حاسي مسعود رفقة الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أمين معزوزي ووفد هام من إطارات القطاع.
ويندرج هذا المشروع الطاقوي الهام الذي يتم إنجازه وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها عالميا تطبيقا لبرنامج "طموح" يجسده قطاع الطاقة من أجل رفع قدرات الإنتاج من المواد الطاقوية في الجزائر.
ويتضمن هذا البرنامج إنجاز محطتين مماثلتين بكل من ولايتي بسكرة وتيارت، حيث يتوخى من خلاله رفع قدرات الإنتاج الوطنية من المواد الطاقوية إلى 45 مليون طن سنويا إلى آفاق 2021 كأقصى تقدير، استنادا لما ذكرته السيدة فاطمة الزهراء شرفي.
ويشمل برنامج هذه الزيارة التي تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات (1971) وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (1956) وتدوم يومين تفقد عديد المشاريع والمنشآت الطاقوية بمنطقة حاسي مسعود، على غرار مشروع ضخ الغاز ووحدة لغاز البروبان المميع وتجزئة البترول الجاري إنجازه ضمن شراكة جزائرية- هندية.
وتم بمناسبة هذه الاحتفالات بالذكرى المزدوجة تكريم عدد من عمال ومتقاعدي شركة سوناطراك نظير جهودهم المبذولة في مسيرتهم المهنية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1انتحار ابنة الشابة خيرة بعد مقتل خطيبها بفرنسا
2استشهاد نقيب من باتنة بجبال تبسة
3أوان منزلية تباع بالميزان في سطيف !
4"طاطا".. الحافلة التي قتلت 32 شابا في البحر ببجاية
5الشرطة تطلق النار على مختطف تلميذة بالشلف
Français English
الرأي
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
سليم قلالة
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
معلومي ياسين
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
سلطان بركاني
عندما يتّهم العلمانيون المجتمعَ الجزائريّ بالنّفاق
عبد الناصر
درس "سامويل إيتو"!
عمار يزلي
التفاح يُخِرج من الجنة!
الفيديو
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
ستنتج مختلف مشتقات المحروقات
الشروع في انجاز محطة جديدة لتكرير النفط بحاسي مسعود
سفيان. ع
يجرى إنجاز مشروع محطة جديدة لتكرير النفط بحاسي مسعود (80 كلم جنوب شرق ورقلة)، بطاقة 5 مليون طن سنويا من البترول الخام و120.900 طن سنويا من الغاز الطبيعي.
تغطيات ذات صلة
الشروع في انجاز محطة جديدة لتكرير النفط بحاسي مسعود
11 قتيلا في حوادث مرور خلال يومين
تسمم 85 تلميذا بابتدائية في الوادي
"كافل اليتيم" بالمقراني تطلق مشروع "عمرة لـ 12 أرملة"
التكتل النقابي يُنظّم مسيرة وطنية في تيزي وزو
ويرتقب أن تنتج أنواع من مشتقات المحروقات، على غرار المازوت والبنزين (عادي وممتاز) إلى هذه المنشأة الطاقوية التي دخلت مرحلتها الأولى من الإنجاز عدة جانب البوتان والبروبان، كما أوضح مسؤولو سوناطراك على هامش الزيارة التفقدية التي قامت بها أول أمس الأمينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة الزهراء شرفي إلى حاسي مسعود رفقة الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أمين معزوزي ووفد هام من إطارات القطاع.
ويندرج هذا المشروع الطاقوي الهام الذي يتم إنجازه وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها عالميا تطبيقا لبرنامج "طموح" يجسده قطاع الطاقة من أجل رفع قدرات الإنتاج من المواد الطاقوية في الجزائر.
ويتضمن هذا البرنامج إنجاز محطتين مماثلتين بكل من ولايتي بسكرة وتيارت، حيث يتوخى من خلاله رفع قدرات الإنتاج الوطنية من المواد الطاقوية إلى 45 مليون طن سنويا إلى آفاق 2021 كأقصى تقدير، استنادا لما ذكرته السيدة فاطمة الزهراء شرفي.
ويشمل برنامج هذه الزيارة التي تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات (1971) وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (1956) وتدوم يومين تفقد عديد المشاريع والمنشآت الطاقوية بمنطقة حاسي مسعود، على غرار مشروع ضخ الغاز ووحدة لغاز البروبان المميع وتجزئة البترول الجاري إنجازه ضمن شراكة جزائرية- هندية.
وتم بمناسبة هذه الاحتفالات بالذكرى المزدوجة تكريم عدد من عمال ومتقاعدي شركة سوناطراك نظير جهودهم المبذولة في مسيرتهم المهنية.