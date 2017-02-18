ستنتج مختلف مشتقات المحروقات الشروع في انجاز محطة جديدة لتكرير النفط بحاسي مسعود

يجرى إنجاز مشروع محطة جديدة لتكرير النفط بحاسي مسعود (80 كلم جنوب شرق ورقلة)، بطاقة 5 مليون طن سنويا من البترول الخام و120.900 طن سنويا من الغاز الطبيعي.

ويرتقب أن تنتج أنواع من مشتقات المحروقات، على غرار المازوت والبنزين (عادي وممتاز) إلى هذه المنشأة الطاقوية التي دخلت مرحلتها الأولى من الإنجاز عدة جانب البوتان والبروبان، كما أوضح مسؤولو سوناطراك على هامش الزيارة التفقدية التي قامت بها أول أمس الأمينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة الزهراء شرفي إلى حاسي مسعود رفقة الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك أمين معزوزي ووفد هام من إطارات القطاع.

ويندرج هذا المشروع الطاقوي الهام الذي يتم إنجازه وفقا للشروط والمعايير المنصوص عليها عالميا تطبيقا لبرنامج "طموح" يجسده قطاع الطاقة من أجل رفع قدرات الإنتاج من المواد الطاقوية في الجزائر.

ويتضمن هذا البرنامج إنجاز محطتين مماثلتين بكل من ولايتي بسكرة وتيارت، حيث يتوخى من خلاله رفع قدرات الإنتاج الوطنية من المواد الطاقوية إلى 45 مليون طن سنويا إلى آفاق 2021 كأقصى تقدير، استنادا لما ذكرته السيدة فاطمة الزهراء شرفي.

ويشمل برنامج هذه الزيارة التي تندرج في إطار الاحتفالات بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات (1971) وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين (1956) وتدوم يومين تفقد عديد المشاريع والمنشآت الطاقوية بمنطقة حاسي مسعود، على غرار مشروع ضخ الغاز ووحدة لغاز البروبان المميع وتجزئة البترول الجاري إنجازه ضمن شراكة جزائرية- هندية.

وتم بمناسبة هذه الاحتفالات بالذكرى المزدوجة تكريم عدد من عمال ومتقاعدي شركة سوناطراك نظير جهودهم المبذولة في مسيرتهم المهنية.