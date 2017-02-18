فارق الحياة الفنان المغربي الكبير محمد حسن الجندي، السبت، بمدينة مراكش، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به مؤخرا.
والراحل من مواليد مدينة مراكش عام 1938، وأحد من أهم رواد الحركة الفنية والثقافية في المغرب وعلم من أعمدة المسرح المغربي.
وأكد الفنان أنور الجندي، وفاة والده عن عمر يناهز 78 عاما، عقب نزلة برد حادة ألمت به مؤخرا تطورت إلى التهاب رئوي أودى بحياته، مشيرا إلى أن جثمان الراحل في طريقه حاليا نحو العاصمة الرباط.
وقال أنور الجندي، ضمن تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، وهو يغالب دموعه، "نحن في طريقنا نحو الرباط، فلا بد أن نقوم بدفن الوالد بالقرب منا، على أن تقام مراسيم الدفن والجنازة يوم غد الأحد".
من جهته نعى الموسيقار المغربي نعمان لحلو رحيل الفنان محمد حسن الجندي، وقال ضمن تصريح لـ"هسبريس" إن "الجندي وسم التاريخ الفني المغربي المعاصر"، واصفا إياه بـ"الأيقونة المغربية بامتياز".
وأشار لحلو إلى أن حسن الجندي "قدم الكثير لبلاده، وستشكل وفاته رحيل آخر الممثلين الكبار بالمغرب"، مؤكدا أن "ذكراه ستبقى حية في وجدان الشعب المغربي قاطبة"، بتعبيره.
ويعد محمد حسن الجندي واحدا من أهم رواد الحركة الفنية والثقافية في المغرب، وعلما من أعلام المسرح المغربي، وهو مؤلف إذاعي مسرحي وتلفزي، ومخرج وممثل في السينما والتلفزيون والمسرح.
ومن أشهر الأدوار التي أداها دور ''أبو جهل'' في فيلم ''الرسالة'' بالنسخة العربية لمخرجه مصطفى العقاد، ودور ''كسرى'' في النسخة الإنجليزية، ورفض المشاركة في فيلم ''لورنس العرب'' للأدوار الثانوية المقترحة على الفنانين المغاربة، كما لعب دور رستم في فيلم ''القادسية'' مع المخرج صلاح أبو سيف، ودور صخر في ''الخنساء''، وشارك في ''آخر الفرسان'' مع نجدة إسماعيل أنزور، وأدى دور عتبة بن ربيعة في مسلسل عمر بن الخطاب.
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رحيل الفنان المغربي محمد حسن الجندي
وكالات
فارق الحياة الفنان المغربي الكبير محمد حسن الجندي، السبت، بمدينة مراكش، بعد وعكة صحية مفاجئة ألمت به مؤخرا.
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والراحل من مواليد مدينة مراكش عام 1938، وأحد من أهم رواد الحركة الفنية والثقافية في المغرب وعلم من أعمدة المسرح المغربي.
وأكد الفنان أنور الجندي، وفاة والده عن عمر يناهز 78 عاما، عقب نزلة برد حادة ألمت به مؤخرا تطورت إلى التهاب رئوي أودى بحياته، مشيرا إلى أن جثمان الراحل في طريقه حاليا نحو العاصمة الرباط.
وقال أنور الجندي، ضمن تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية، وهو يغالب دموعه، "نحن في طريقنا نحو الرباط، فلا بد أن نقوم بدفن الوالد بالقرب منا، على أن تقام مراسيم الدفن والجنازة يوم غد الأحد".
من جهته نعى الموسيقار المغربي نعمان لحلو رحيل الفنان محمد حسن الجندي، وقال ضمن تصريح لـ"هسبريس" إن "الجندي وسم التاريخ الفني المغربي المعاصر"، واصفا إياه بـ"الأيقونة المغربية بامتياز".
وأشار لحلو إلى أن حسن الجندي "قدم الكثير لبلاده، وستشكل وفاته رحيل آخر الممثلين الكبار بالمغرب"، مؤكدا أن "ذكراه ستبقى حية في وجدان الشعب المغربي قاطبة"، بتعبيره.
ويعد محمد حسن الجندي واحدا من أهم رواد الحركة الفنية والثقافية في المغرب، وعلما من أعلام المسرح المغربي، وهو مؤلف إذاعي مسرحي وتلفزي، ومخرج وممثل في السينما والتلفزيون والمسرح.
ومن أشهر الأدوار التي أداها دور ''أبو جهل'' في فيلم ''الرسالة'' بالنسخة العربية لمخرجه مصطفى العقاد، ودور ''كسرى'' في النسخة الإنجليزية، ورفض المشاركة في فيلم ''لورنس العرب'' للأدوار الثانوية المقترحة على الفنانين المغاربة، كما لعب دور رستم في فيلم ''القادسية'' مع المخرج صلاح أبو سيف، ودور صخر في ''الخنساء''، وشارك في ''آخر الفرسان'' مع نجدة إسماعيل أنزور، وأدى دور عتبة بن ربيعة في مسلسل عمر بن الخطاب.