استرجاع بندقية وقنبلة يدوية وذخيرة القضاء على إرهابي في جيجل

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، الثلاثاء، من القضاء على إرهابي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة مشتة الهدابلة بزيامة المنصورية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.