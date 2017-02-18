استرجاع بندقية وقنبلة يدوية وذخيرة

القضاء على إرهابي في جيجل

date 2017/02/25 views 662 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لجيجل بالناحية العسكرية الخامسة، الثلاثاء، من القضاء على إرهابي، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة مشتة الهدابلة بزيامة المنصورية.

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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن العملية التي لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة.

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