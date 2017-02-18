حداد: مصنع الإسمنت بالجلفة سينطلق بعد 3 أشهر

كشف على حداد رئيس منتدى المؤسسات في تصريح لـ "الشروق"، الجمعة، انطلاق مشروع مصنع الاسمنت ببلدية عين الابل جنوب الجلفة سيكون بعد ثلاثة أشهر حيث سيستثمر فيه رجل الأعمال على حداد بعد أن تخلت عنه الشركة المصرية "اساك" بعد الأحداث "الكروية" التي وقعت بين الجزائر ومصر.

وكان مشروع مصنع الاسمنت قد توقف منذ ما يقارب سبع سنوات حيث صرفت على استثماره حوالي 350 مليون دولار، ويأمل مواطنو الجلفة الإسراع في انتهاء هذا المشروع الذي سيخفف من حدة البطالة بالمنطقة.