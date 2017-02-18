من يزور اغلب القرى الفائزة بجائزة أنظف قرية بولاية تيزي وزو، أو حتى تلك المشاركة في المسابقة، يكتشف الوجه الجمالي والحلة الجديدة التي اكتستها هذه المناطق، ما جعلها اليوم وجهات سياحية بامتياز تشجع على بعث السياحة الجبلية، حيث عمل هذا الفنان على وضع بصمته في كل مكان مر به، بوضع منحوتات جعلت القرى تنافس المدن في جمالها.
"حميد بن سعادة" هذا الفنان العصامي البالغ من العمر 44 سنة والمنحدر من منطقة ايليلتن بأعالي ولاية تيزي وزو، ولد مولعا بجمال وحب الطبيعة، لم يسمح له هوس تحويل كل ما حوله إلى منحوتات فنية رائعة، بمتابعة دروسه، حيث غادر مقاعد الدراسة مبكرا ، إذ كان دائم الانشغال منذ الصغر بجمع الأخشاب والحجارة وصنع أشكال وأشياء تذهل كل من يراها.
لم يلتحق بمراكز التكوين ولا مدارس الفنون الجميلة، غذت الطبيعة المحيطة به موهبته التي استمدها من محيطه وتعدت حدود خياله، دعمه أهل قريته أيت عطلي بإيليلتن وسمحوا له بتهيئة وسط القرية، ومنها استعان به السكان وكل من رغب انجاز بناية مختلفة، حيث كانت بصمته تشير إليه في كل مكان، إلى أن طالبه أعضاء لجان القرى بالإشراف على تهيئة واجهاتها وأزقتها، وقد كانت قرية زوبقة بذات البلدية القرية النموذج لهذا الفنان ومحطة الانطلاقة نحو التغيير، حيث أعطاها وجها مغايرا وأخاذا جعلها تفوز بلقب منافسة أنظف قرية لثلاث مرات، ما دفع إلى رفض إدراجها في المسابقات التي تلتها، لتدخل الأخرى غمار الالتحاق بالركب الذي بلغته زوبقة التي أصبحت محط إعجاب وأنظار كل من قصد تيزي وزو، حيث استعانت به العشرات من قرى الولاية، ليجعل من كل واحدة منها تحفة طبيعية تتميز عن غيرها، وآخر روائعه تحملها اليوم قرية بومسعود التي فازت بفضل انجازاته بلقب أنظف قرية لتجعلها تحمل أيضا تسمية أجمل القرى دون منازع.
الفنان الذي أعطى الكثير لقرى ولاية ترفض الاعتراف به وتشجيعه على المضي قدما، لم تكن الأموال ولا الغنى مبتغاه من هذه المهنة، حيث لا يطلب أكثر من تكاليف المواد التي يستعملها، لا يوجهه احد ولا يخطط لما ينجزه مسبقا، خياله وإبداعه اللامحدودين يجعلان التشويق سيد الموقف، حيث ينتظر الجميع بشغف إتمام ما يقوم به ليقفوا منبهرين أمام كل شيء لا يكرره أينما حل، ويسعى اليوم إلى إعطاء وجه جديد وأنيق لمنطقة القبائل بداية من جبالها ويأمل في تغيير سواحلها، باستغلال أدنى الإمكانيات المتاحة وتحويلها إلى تحف تبقى خالدة، وتدعم القطاع السياحي بالولاية.
المعني صرح لـ"الشروق" انه راسل وزارة الثقافة مرارا يطالبها بتسهيل مهمته ودعمه لإعطاء الأفضل، لكنه لا حياة لمن تنادى حيث بقي التهميش يطاله على مختلف الأصعدة، إلا انه لم يحطم عزيمته، ومن المنتظر أن يتم تدشين النصب التذكاري الذي يضع حاليا الروتوشات الأخيرة عليه في قرية ورجة للثائرة الرمز "فاطمة نسومر" وهو نصب لا يضاهي في روعته تلك النصب التي استقدمت من الخارج بعشرات الملايير لشهداء الثورة ورموزها، حيث تدفع التحف الفنية التي صنعتها أنامل هذا الرجل العصامي إلى ضرورة الاهتمام به واستغلال موهبته، بدل وأد القدرات المحلية التي تسعى فقط لخدمة الوطن واستيراد الرداءة الأجنبية بالعملة الصعبة، ويعد هذا النصب الثاني من نوعه على المستوى الوطني لرمز يمتطي جوادا بعد نصب الأمير عيد القادر بالعاصمة.
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رانية مختاري
من يزور اغلب القرى الفائزة بجائزة أنظف قرية بولاية تيزي وزو، أو حتى تلك المشاركة في المسابقة، يكتشف الوجه الجمالي والحلة الجديدة التي اكتستها هذه المناطق، ما جعلها اليوم وجهات سياحية بامتياز تشجع على بعث السياحة الجبلية، حيث عمل هذا الفنان على وضع بصمته في كل مكان مر به، بوضع منحوتات جعلت القرى تنافس المدن في جمالها.
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"حميد بن سعادة" هذا الفنان العصامي البالغ من العمر 44 سنة والمنحدر من منطقة ايليلتن بأعالي ولاية تيزي وزو، ولد مولعا بجمال وحب الطبيعة، لم يسمح له هوس تحويل كل ما حوله إلى منحوتات فنية رائعة، بمتابعة دروسه، حيث غادر مقاعد الدراسة مبكرا ، إذ كان دائم الانشغال منذ الصغر بجمع الأخشاب والحجارة وصنع أشكال وأشياء تذهل كل من يراها.
لم يلتحق بمراكز التكوين ولا مدارس الفنون الجميلة، غذت الطبيعة المحيطة به موهبته التي استمدها من محيطه وتعدت حدود خياله، دعمه أهل قريته أيت عطلي بإيليلتن وسمحوا له بتهيئة وسط القرية، ومنها استعان به السكان وكل من رغب انجاز بناية مختلفة، حيث كانت بصمته تشير إليه في كل مكان، إلى أن طالبه أعضاء لجان القرى بالإشراف على تهيئة واجهاتها وأزقتها، وقد كانت قرية زوبقة بذات البلدية القرية النموذج لهذا الفنان ومحطة الانطلاقة نحو التغيير، حيث أعطاها وجها مغايرا وأخاذا جعلها تفوز بلقب منافسة أنظف قرية لثلاث مرات، ما دفع إلى رفض إدراجها في المسابقات التي تلتها، لتدخل الأخرى غمار الالتحاق بالركب الذي بلغته زوبقة التي أصبحت محط إعجاب وأنظار كل من قصد تيزي وزو، حيث استعانت به العشرات من قرى الولاية، ليجعل من كل واحدة منها تحفة طبيعية تتميز عن غيرها، وآخر روائعه تحملها اليوم قرية بومسعود التي فازت بفضل انجازاته بلقب أنظف قرية لتجعلها تحمل أيضا تسمية أجمل القرى دون منازع.
الفنان الذي أعطى الكثير لقرى ولاية ترفض الاعتراف به وتشجيعه على المضي قدما، لم تكن الأموال ولا الغنى مبتغاه من هذه المهنة، حيث لا يطلب أكثر من تكاليف المواد التي يستعملها، لا يوجهه احد ولا يخطط لما ينجزه مسبقا، خياله وإبداعه اللامحدودين يجعلان التشويق سيد الموقف، حيث ينتظر الجميع بشغف إتمام ما يقوم به ليقفوا منبهرين أمام كل شيء لا يكرره أينما حل، ويسعى اليوم إلى إعطاء وجه جديد وأنيق لمنطقة القبائل بداية من جبالها ويأمل في تغيير سواحلها، باستغلال أدنى الإمكانيات المتاحة وتحويلها إلى تحف تبقى خالدة، وتدعم القطاع السياحي بالولاية.
المعني صرح لـ"الشروق" انه راسل وزارة الثقافة مرارا يطالبها بتسهيل مهمته ودعمه لإعطاء الأفضل، لكنه لا حياة لمن تنادى حيث بقي التهميش يطاله على مختلف الأصعدة، إلا انه لم يحطم عزيمته، ومن المنتظر أن يتم تدشين النصب التذكاري الذي يضع حاليا الروتوشات الأخيرة عليه في قرية ورجة للثائرة الرمز "فاطمة نسومر" وهو نصب لا يضاهي في روعته تلك النصب التي استقدمت من الخارج بعشرات الملايير لشهداء الثورة ورموزها، حيث تدفع التحف الفنية التي صنعتها أنامل هذا الرجل العصامي إلى ضرورة الاهتمام به واستغلال موهبته، بدل وأد القدرات المحلية التي تسعى فقط لخدمة الوطن واستيراد الرداءة الأجنبية بالعملة الصعبة، ويعد هذا النصب الثاني من نوعه على المستوى الوطني لرمز يمتطي جوادا بعد نصب الأمير عيد القادر بالعاصمة.