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قال إن ضعف البرلمان والحكومة دليل الانسداد
بن فليس: التشريعيات مضيعة للوقت!
قال على بن فليس رئيس حزب الطلائع بأن الانسداد السياسي في الجزائر يظهر من خلال غياب مجلس الوزراء، وتراجع الحكومة في قراراتها وضعف البرلمان الذي ظل نائما طيلة هذه العهدة المنقضية.
متحدثا في تجمع بسطيف السبت، عن ما سماه بالانسداد السياسي الذي يتجلى برأيه في الدور السلبي للحكومة الذي يبرز من خلال التراجع عن 16 قرار حكومي أو تجميدها في فصل الخريف الماضي دون أي شرح وتفسير أو تبرير. كما يظهر الانسداد أيضا في نظر بن فليس من خلال ضعف المردودية التشريعية للبرلمان والذي حطم الرقم القياسي بعدم تمكنه من اعتماد سوى 50 قانون طوال عهدته المنتهية، معتقدا بأن السلطة عاجزة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والتصدع الاجتماعي. وعن التشريعيات المقبلة فهي في نظر بن فليس مضيعة للوقت..
بلقاسم2017/02/25 على 21:441
السلطة أصيبت بورم السرطان الخبيث.......إن لم يجتث من جسمها...ومن جذوره..... وفي أقرب الآجال ....ستمتد تشعباته ..وقد تصيب قلبها النابض...في المغذي الجسم.....فتكون الكارثة.....وما الانتخاب إلا
ضمادة للورم فيزداد تعفنا......
تضييع الوقت عند السلطة - معناه ربح للوقت2017/02/25 على 21:552
في مباراة كرة القدم، الفريق الفائز و في الدقائق الأخيرة يحاول أن يحافظ على الكرة قدر الإمكان و هذا تضييعا للوقت؟ أما السلطة عندنا يا سي علي، حافظت على الكرة طيلة المقابلة و حتى الدقائق الأخيرة المتبقية تسعى لذلك، و لكن الفرق هو أنها منهزمة؟؟؟؟؟؟؟