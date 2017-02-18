قال إن ضعف البرلمان والحكومة دليل الانسداد

بن فليس: التشريعيات مضيعة للوقت!

date 2017/02/25 views 2037 comments 2
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icon-writer سمير مخربش

قال على بن فليس رئيس حزب الطلائع بأن الانسداد السياسي في الجزائر يظهر من خلال غياب مجلس الوزراء، وتراجع الحكومة في قراراتها وضعف البرلمان الذي ظل نائما طيلة هذه العهدة المنقضية.

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متحدثا في تجمع بسطيف السبت، عن ما سماه بالانسداد السياسي الذي يتجلى برأيه في الدور السلبي للحكومة الذي يبرز من خلال التراجع عن 16 قرار حكومي أو تجميدها في فصل الخريف الماضي دون أي شرح وتفسير أو تبرير. كما يظهر الانسداد أيضا في نظر بن فليس من خلال ضعف المردودية التشريعية للبرلمان والذي حطم الرقم القياسي بعدم تمكنه من اعتماد سوى 50 قانون طوال عهدته المنتهية، معتقدا بأن السلطة عاجزة عن مواجهة الأزمة الاقتصادية والتصدع الاجتماعي. وعن التشريعيات المقبلة فهي في نظر بن فليس مضيعة للوقت..

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