طالب بضرورة اتخاذ التصويت الأبيض بعين الإعتبار محمد السعيد: المقاطعة هي دعم للمترشحين الفاشلين

قال محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة، إن: "الانتخابات التشريعية المقبلة لن تتبع بنجاح، في حال لم تعلن الحرب على الفساد، واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تفرض العدالة الاجتماعية، من أجل استرجاع الشعب لثقته في دولته"...

وتساءل محمد السعيد خلال التجمع الشعبي الذي نشطه، السبت، بسيدي بلعباس، عن النتائج التي ستكتسب بعد تشكيل البرلمان الجديد، إذا لم يتم القضاء على الفساد والمفسدين، بالتطبيق الصارم للقانون، وهو ما سيعمل على بسط العدالة الاجتماعية ويقوي ثقة الشعب في دولته، مضيفا أن الوضع الاقتصادي الراهن للبلاد، لا تتحمل أعباءه فئة معينة من الشعب، وأضحى من الضروري على الذين كدسوا ثرواتهم في زمن البحبوحة المالية، أن يساهموا في إخراج البلاد من الأزمة.

كما طالب محمد السعيد إلى ضرورة اتخاذ التصويت الأبيض بعين الاعتبار، بعدما وجد أن ذلك يعبر عن تأكيد الناخبين لفشل الأحزاب، داعيا إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات لمحاربة الفاشلين وتشجيع الناجحين، مؤكدا إن قرار المقاطعة يعتبر دعما للمترشحين الفاشلين، وعقاب للإدارة فقط.