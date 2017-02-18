رباعين يهاجم الآفلان وسوناطراك

هاجم رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، شركة سوناطراك في ذكرى تأميم المحروقات بسبب الغموض في تسيير شؤونها، متسائلا لماذا لا تتفتح الشركة على المواطن وتطلعه على كيفية صرف أموال المحروقات واتهم الشركة بالعمل في السياسة وتدعم مترشحين على حساب آخرين، وأموال سوناطراك لا تذهب للتنمية وإنما إلى أشخاص..

وقال رباعين خلال تنشيطه لقاء شعبي، السبت، بميلة، أمام مناضليه إلى أن برنامج حزبه يطالب بعقد اجتماعي جديد وبهدنة اجتماعية مع تغيير العلاقة بين الحاكم والمحكوم معتبرا مطالب مختلف النقابات المستقلة شرعية، داعيا الحكومة إعطاء الأولوية والتركيز على ضمان الأمن الغدائي، كما هاجم الحزب العتيد الذي قال إنه الحزب الوحيد في العالم الذي لم يخسر الانتخابات منذ الاستقلال فهل هذا معقول؟