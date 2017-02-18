حذر عمار غول النقابات المستقلة، على ضوء مسيرتها في تيزي وزو، من أن تدخل "في دوامة العنف والانزلاق"، داعيا إلى الحوار الجاد بينها وبين الحكومة، لتحقيق مطالب العمال وإيجاد حلول لانشغالاتها بعيدا عن لغة العنف والشارع.
وقد اشرف رئيس تجمع أمل الجزائر، على مهرجان رياضي نظمه اطارات حزبه في ولاية بومرداس تزامنا والتأسيس للمكتب الولائي للرياضة، الذي اختار الإعلان عنه من مدينة بودواو، وأشاد غول بدور الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تأطير الطبقة الشغيلة، واصفا أفكار طائفة الأحمدية بالشاذة ودعا إلى محاربتها.
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غول يحذر النقابات المستقلة من الإنزلاقات
علي لعناني
حذر عمار غول النقابات المستقلة، على ضوء مسيرتها في تيزي وزو، من أن تدخل "في دوامة العنف والانزلاق"، داعيا إلى الحوار الجاد بينها وبين الحكومة، لتحقيق مطالب العمال وإيجاد حلول لانشغالاتها بعيدا عن لغة العنف والشارع.
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وقد اشرف رئيس تجمع أمل الجزائر، على مهرجان رياضي نظمه اطارات حزبه في ولاية بومرداس تزامنا والتأسيس للمكتب الولائي للرياضة، الذي اختار الإعلان عنه من مدينة بودواو، وأشاد غول بدور الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تأطير الطبقة الشغيلة، واصفا أفكار طائفة الأحمدية بالشاذة ودعا إلى محاربتها.