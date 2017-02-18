داعا إلى حوار جاد بينها وبين الحكومة

غول يحذر النقابات المستقلة من الإنزلاقات

date 2017/02/25 views 245 comments 0
author-picture

icon-writer علي لعناني

حذر عمار غول النقابات المستقلة، على ضوء مسيرتها في تيزي وزو، من أن تدخل "في دوامة العنف والانزلاق"، داعيا إلى الحوار الجاد بينها وبين الحكومة، لتحقيق مطالب العمال وإيجاد حلول لانشغالاتها بعيدا عن لغة العنف والشارع.

icon-links تغطيات ذات صلة

وقد اشرف رئيس تجمع أمل الجزائر، على مهرجان رياضي نظمه اطارات حزبه في ولاية بومرداس تزامنا والتأسيس للمكتب الولائي للرياضة، الذي اختار الإعلان عنه من مدينة بودواو، وأشاد غول بدور الاتحاد العام للعمال الجزائريين في تأطير الطبقة الشغيلة، واصفا أفكار طائفة الأحمدية بالشاذة ودعا إلى محاربتها.

icon-tags
  • print