إصابة 3 أشخاص في عملية دهس بألمانيا

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل ظهر السبت في وسط مدينة هايدلبرغ الألمانية، إثر قيام شخص بدهس مجموعة من المشاة، وفق ما أعلنت الشرطة مشيرة إلى أنها اعتقلت السائق بعد إصابته بالرصاص.

أفادت الشرطة الألمانية أن سيارة دهست مشاة بعد ظهر السبت في وسط مدينة هايدلبرغ بجنوب البلاد ما أسفر عن ثلاثة جرحى على الأقل، لافتة إلى أنها أصابت السائق واعتقلته.

وقالت شرطة مدينة مانهايم المجاورة على حسابها على موقع تويتر "رجل يدهس مجموعة من الأشخاص، سقوط ثلاثة جرحى، اعتقال المشتبه به وإصابته بالرصاص"، من دون أن تحدد ما إذا كان ما حصل عملا متعمدا أو حادثا.