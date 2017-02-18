إصابة 3 أشخاص في عملية دهس بألمانيا

date 2017/02/25 views 275 comments 0
author-picture

icon-writer وكالات

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل ظهر السبت في وسط مدينة هايدلبرغ الألمانية، إثر قيام شخص بدهس مجموعة من المشاة، وفق ما أعلنت الشرطة مشيرة إلى أنها اعتقلت السائق بعد إصابته بالرصاص.

icon-links تغطيات ذات صلة

أفادت الشرطة الألمانية أن سيارة دهست مشاة بعد ظهر السبت في وسط مدينة هايدلبرغ بجنوب البلاد ما أسفر عن ثلاثة جرحى على الأقل، لافتة إلى أنها أصابت السائق واعتقلته.

وقالت شرطة مدينة مانهايم المجاورة على حسابها على موقع تويتر "رجل يدهس مجموعة من الأشخاص، سقوط ثلاثة جرحى، اعتقال المشتبه به وإصابته بالرصاص"، من دون أن تحدد ما إذا كان ما حصل عملا متعمدا أو حادثا.

icon-tags
  • print