آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
-
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
-
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
-
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
-
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
-
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
-
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
-
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
-
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
-
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
قال إن مواقفه أغضبت الجزائر والمغرب، الرئيس الموريتاني:
لن نسمح لأي بلد بإخضاعنا لمزاجه أو مصالحه
قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إن موريتانيا لن تسمح لأي بلد جار أو غير جار أن يخضعها لأجندته أو لمصالحه أو لمزاجه، وأن من يعتقد أن موريتانيا ضعيفة واهم.
وأوضح ولد عبد العزيز، في حديثه لنواب برلمانيين، التقى بهم، الجمعة، في القصر الرئاسي، إن موريتانيا ليست لديها أزمة مع أي بلد في المنطقة، وأن موريتانيا لا تبحث عن توتر أو أزمة مع أي طرف رغم الحديث عن توتر العلاقات مع المغرب أو بقاء حالة الفتور مخيمة رغم زيارة رئيس الوزراء المغربي إلى موريتانيا، حسب ما قال أحد النواب لوكالة الأنباء الألمانية.
وتابع الرئيس الموريتاني، أن "زمن الاستضعاف قد ولّى إلى غير رجعة"، وقال إن البعض يحاول التأثير على المواقف الخارجية للبلاد والتحكم في مسار العلاقات الدبلوماسية التي تربطها بدول المنطقة، وهو أمر غير مقبول أو غير ممكن.
وتابع "حينما حاول أحد الصحفيين المغاربة الإساءة للجزائر من أراضينا طردناه فغضبت الرباط، وحينما حاول دبلوماسى جزائرى الإساءة للمغرب من أراضينا طردناه فغضبت الجزائر، وعموما يجب أن يفهم الجميع أننا لن نقبل بالتدخل في العلاقات الخارجية التي تربطنا مع دول المنطقة من أي جهة، ولا نرغب في التوتر مع أي طرف، لكننا نؤمن أن زمن الاستضعاف قد ولّى، وأن التعامل معنا كدولة ذات سيادة هو الحل الوحيد المتاح".
يذكر أن العلاقات الموريتانية تشهد منذ سنوات توترا مرده عدم التوصل لصيغة لتبادل الزيارات بين العاهل المغربي والرئيس الموريتاني وموقف موريتانيا من النزاع على الصحراء الغربية مع جبهة البوليساريو، واتهامات المغرب التي ترفضها موريتانيا لنواكشوط بتحيز موريتانيا لوجهة نظر الصحراويين.
SoloDZ2017/02/25 على 21:161
لموريتانيا مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الصحراوي الشقيق يوم طعنته نواقشط في الظهر بما يعرف بالاتفاقية الثلاثية الغير شرعية والتي رفضتها الامم المتحدة اتفاقية غادرة بشعب قاوم الاحتلال الاسباني وحده تقضي اقتسام بلاده بين موريتانيا والمملكة العلوية وثلاثون بالمئة من الخيرات لاسبانيا قبل ان تتراجع موريتانيا ولكن هذا لا يكفي لانها لم تسلم الجزء الذي احتلته لاصحابه بل تركته عرضة للتوسع مخزني وعلى نواقشط ان تستدرك هذا الخطأ المصنف خيانة بخطوة ملموسة لدعم الشعب الصحراوي كفتح سفارة للجمهورية الصحراوية مثلا
2017/02/25 على 21:262
Mimi prend ta valise et vas-t-on et laisse les Hommes libres faire
Mimi tu n'es qu'un Charlatant dépassé par le temps et le lieu