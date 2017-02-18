بالتزامن مع انطلاق إعداد القوائم بوضياف ينسحب من سباق التشريعيات

أعلن وزير الصحة عبد المالك بوضياف، السبت، وبشكل مفاجئ تراجعه عن الترشح للإنتخابات التشريعية، ضمن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني.

وكتب بوضياف على صفحة تنشر أخباره ونشاطاته على موقع "فايسبوك"، خبرا جاء فيه "انسحاب من تشريعات 2017، والبقاء على رأس قطاع الصحة" .

وجاءت خطوة وزير الصحة، بالتزامن مع انطلاق عملية إعداد قوائم الحزب العتيد للتشريعيات القادمة.

وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، قد أعلن في وقت سابق، أن ثمانية وزراء ينتمون للحزب أودعوا ملفات ترشحهم لتشريعيات الرابع من ماي القادم بينهم عبد المالك بوضياف.

ولم يكشف بوضياف عن سبب تراجعه عن الترشح في آخر لحظة، علما أنه كان مقررا أن يقود قائمة الحزب في ولاية باتنة، والتي ينحدر منها أيضا وزير السياحة عبد الوهاب نوري الذي ترشح بدوره للتشريعيات.

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