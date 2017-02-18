جاب الله: مشكلتنا مع السلطة تتلخص هي تزوير الإنتخابات

قال عبد الله جاب الله على هامش التجمع الشعبي الذي نظمه الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، بعنابة، السبت، أن الاتحاد لا يسعى إلى تحقيق مصالح فردية أو فئوية، ولكن إلى ترسيخ مفهوم العطاء والتضحية خدمة للصالح العام، معتقدا أن المشكلة في الجزائر ليست في طرح بدائل إصلاحية، بل المشكلة في تزوير الانتخابات.

وأشار رئيس جبهة العدالة والتنمية التي دخلت في اتحاد مع كل من حركة النهضة وحركة البناء الوطني، إلى أن كل من يعين على التزوير هو شريك في الجريمة السياسية وأن تنسيقية الانتقال الديمقراطي وضعت خارطة الطريق لنظام تعددي سياسي سليم وصحيح، وقد شارك في اللقاء علي حفظ الله ممثلا عن حركة النهضة ومصطفى بن مهدي رئيس حركة البناء الوطني.