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طلب الانضمام لمجموعة غرب إفريقيا
المغرب يختار معسكره الإفريقي
أعلنت الرباط تقديمها طلبا رسميا للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وذلك بعد أسابيع من انضمامها للإتحاد الإفريقي، وكذا إعلان ملكها وفاة الإتحاد المغاربي.
وأكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها، أنه "بتعليمات من الملك محمد السادس، أبلغ المغرب رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف الرئيسة الحالية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، رغبته في الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي كعضو كامل العضوية".
وأضاف أن هذا الطلب "يأتي انسجاماً مع مقتضيات المعاهدة المؤسسة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، واستيفاء لكامل معايير العضوية فيها وأن هذا المسعى يتوج الروابط القوية مع البلدان الأعضاء بهذه المجموعة، والتي تعززت خلال السنوات الأخيرة، من خلال الزيارات الملكية الـ23 التي شملت 11 بلداً في المنطقة".
وجاءت هذه الخطوة من المغرب، بعد قرابة الشهر من قبول قمة أديس أبابا انضمام الرباط للإتحاد الإفريقي .
وتضم المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (أوسيدياو) 15 عضو هي: البنين، بوركينا فاسو، الرأس الأخضر، ساحل العاج،غامبيا، غانا، غينيا بيساو، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو، غينيا.
والمغرب له حاليا صفة عضو ملاحظ في المجموعة.
ويعد هذا التكتل من أكبر التكتلات داخل الإتحاد الإفريقي، فضلا عن أنه حسب مراقبين يحظى بدعم كبير من فرنسا، صاحبة النفوذ الأكبر في القارة السمراء.
ورغم أن أهداف هذه المنظمة عند تأسيسها العام 1975 هي تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز المبادلات التجارية بين دول المنطقة، إلا أنها أضحت لها دور سياسي كبير داخل الإتحاد الإفريقي.
وكان انضمام المغرب إلى هذا التكتل، بمثابة خطوة للبحث عن غطاء سياسي للتغلغل داخل هيئات الإتحاد الإفريقي بعد ضمان مقعده فيه وكذا فك الحصار المضروب عليه داخل القارة.
وتضم المجموعة عدة دول تقاسم الرباط مواقفها إزاء قضية الصحراء الغربية، وكانت وراء حملات لتسريع انضمامه للهيئة الإفريقية .
كما يأتي سعي المغرب لدخول المجموعة بعد أيام من إعلان ملكه وفاة الإتحاد المغاربي كتكتل إقليمي، بشكل يؤكد أنه جعل الملف في آخر أولوياته، رغم خطابات ورسائل أخرى تدعو لتفعيله.
العباسي - الجزائر ارض الله2017/02/25 على 23:121
مزال هاد المخرب يفكك هاد الاتحاد المدرسه اليهوديه الصهيونيه والرابح فرانسا لم تستسيغ غزو الصين و حتى امريكا لسوق افريقيا والمخرب يريد قطع الطريق على الجزائر قضية وقت
بلقاسم2017/02/25 على 23:132
...أحسن فعلا....ويزداد تحسنا بعد انسحابه من القومية العربية....ويحسن لأخته الصحراء الغربية....
SoloDZ - المخزن يتخبط برقصة الديك المذبوح 2017/02/25 على 23:153
طلب الانضمام الى تكتل دول غرب افريقيا الذي تقدم به المخزن مرده العزلة الاقليمية التي فرضتها عليه الجزائر نتيجة عبثه الخطير واللامتناهي وزادته عزلة الضغط الموريتاني الناتج عن تصرفات سياسية واقتصادية مخزنية عبثية كذلك (النزعة التوسعية وميناء الداخلة) والعزلة الدولية التي هو يتخبط فيها نتيجة الضغط المفروض عليه بخصوص القضية الصحراوية كما ان هناك سبب اقتصادي وهو المشروع الغازي الفرنسي النيجيري والذي ولد ميتا بعد ان انفضحت ألعوبته وفي السياق محاولة وضع موريتانيا امام الامر الواقع مع جيرانها الجنوبيين
medecin2017/02/25 على 23:214
باي باي. مكاننا الطبيعي هو غرب أفريقيا مع أشقاءنا وأحبتنا مواطني دول أوسيدياو
احمد - الجزائر2017/02/25 على 23:325
ان الطيور على اشكالها تقع. واخيرا وجد مولاهم المنتفخ مكانه!! على امير المزطولين ان يعتمد ايضا الفرنك الافريقي س ف ا كعملة رسمية لمملكة الشواذ ويعلن زيارة اطفال المدارس المغربية الى تمثال المارشال ليوتي والانحناء امامه واجبا وطنيا.. اللهم نجنا من جار الشر.
دحمان الحراشي2017/02/25 على 23:526
مبروك للمغرب على تكتليه الجديد الافريقي و خروجه من التكتل الخيالي المغاريبي و هذا انشاء الله يسعيدنا من تكسار الرئس و من الاحسن ان ياخذ معه البقية كا تونس و موريطانيا و ليبيا و لكن لا اضن ليبيا لان ليبيا بلد غني و لا ينضر للخلف المتخلف.