خطأ "كوميدي" من نائب ترامب بحق إسرائيل

في فورة مشاعر عاطفية تجاه إسرائيل، أطلق نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تغريدات عدة للتأكيد على دعم بلاده للدولة العبرية، لكن هناك شيء ما لم يكن متوقعا.

فقد غرد بنس على حسابه بتويتر قائلا:" ترامب وأنا نقف مع إسرائيل لأن قضيتها قضيتنا وقيمها هي قيمنا، ومعركتها هي معركتنا".

وأضاف في تغريدة أخرى:" دعمنا للشعب اليهودي لا ينتهي عند حدودنا، ففي ظل إدارة ترامب سيعرف العالم أن أمريكا تقف مع إسرائيل".

إلى هذا الحد يبدو أن كل شيء منطقي، غير أن الرجل أراد التجويد أكثر، فوضع علم الولايات المتحدة مع علم نيكاراغوا.

وربما اعتاد الأمريكيون نوعا ما على الأخطاء الإملائية في تغريدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بنس جاء بخطأ بصري مستعينا بعلم نيكارغوا الذي يتشارك في نفس اللون مع علم إسرائيل.

وعلق أحد المغردين على بنس بوضعه صورتي علم نيكاراغوا وإسرائيل معا ليوضح لنائب الرئيس الفرق بين العلمين في رد ينطوي على تهكم.