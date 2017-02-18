نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، السبت ، أنه يحتمل خروج البيت الأبيض من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب عدم فعاليته بحسب تعبيره.
واستنادا إلى مصادر في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تشك في فاعلية عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل عام، وفي ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في نشاط المجلس، الذي يعمل فيه ممثلون عن دول ذات أنظمة حكم متشددة، بحسب الإدارة الأمريكية،أوضحت الصحيفة.
وأن القرار النهائي بشأن عضوية الولايات المتحدة في هذه الهيئة الأممية يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، والمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، يضيف المصدر.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
صدمة ماكرون
هل حان الوقت لرحيل روراوة من رئاسة الفاف؟
من يتحمل المسؤولية في نكسة "كان" الغابون؟
توحد الإسلاميين بين الأحلام والواقع
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
الأكثر تفاعلا
1احتجاز نجل أسطورة الملاكمة محمد علي في أمريكا
2هكذا رد هولاند على تصريحات ترامب حول باريس
3حملة فرنسية لانتخاب أوباما رئيساً للبلاد!
4جيش الاحتلال يوثق تلفزيونياً عملية تسلل داخل سوريا
5لن نسمح لأي بلد بإخضاعنا لمزاجه أو مصالحه
Français English
الرأي
عمار يزلي
يناصب من لاحظ له من المناصب
جمال لعلامي
الجن" الأزرق والسيقان العارية!
عبد الناصر
الجن من المحاكم إلى المدارس!
حبيب راشدين
عرق دساس يقطع لسان العرب
جمال لعلامي
حتى لا ننسى!
حسين لقرع
قبل أن يصدر قانونٌ يجرِّم ثورة أول نوفمبر!
التهامي ماجوري
هكذا اختفى ملتقى الفكر الإسلامي؟
سلطان بركاني
تهافت الملاحدة
سليم قلالة
اليوم.. أصبح العملاء ملوكا!
معلومي ياسين
رسالة إلى وزير الشباب والرياضة
الفيديو
كندا.. ما هي دوافع الهجوم على مسجد بمقاطعة كيبيك؟
بوتين يجتمع بضباط من البحرية الروسية شاركوا بمهمات في سوريا
"إيش حيقولوا عنك؟!".. فيلم تطلقه نايك لتشجيع العربيات على ممارسة الرياضة
عائلة تحاول الانتحار حرقا احتجاجا على قرار هدم منزلها
هذه قصة السيدة التركية التي اعتقدوا أنها ماتت في مكة؟!
هل تعلم كم تبلغ تكاليف حماية عائلة ترامب؟
لحظة انتشال طفلة سورية من تحت الأنقاض
الآلاف يتظاهرون ضد ترامب في "يوم الرؤساء" تحت شعار "لست رئيسي"
لحظة لقاء أرملة أمريكية بنعش زوجها الجندي
أم تلقي رضيعها في النهر وسائق أجرة ينقذه بأعجوبة!
حسب مصادر اعلامية
البيت الأبيض قد ينسحب من المجلس الأممي لحقوق الإنسان
وكالات
نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، السبت ، أنه يحتمل خروج البيت الأبيض من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بسبب عدم فعاليته بحسب تعبيره.
تغطيات ذات صلة
البيت الأبيض قد ينسحب من المجلس الأممي لحقوق الإنسان
الإحتلال المغربي يستعجل استنزاف الثروات الصحراوية!
لن نسمح لأي بلد بإخضاعنا لمزاجه أو مصالحه
تعديل حكومي في تونس
إصابة 3 أشخاص في عملية دهس بألمانيا
واستنادا إلى مصادر في البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية تشك في فاعلية عمل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشكل عام، وفي ضرورة مشاركة الولايات المتحدة في نشاط المجلس، الذي يعمل فيه ممثلون عن دول ذات أنظمة حكم متشددة، بحسب الإدارة الأمريكية،أوضحت الصحيفة.
وأن القرار النهائي بشأن عضوية الولايات المتحدة في هذه الهيئة الأممية يتعلق بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الخارجية ريكس تيلرسون، والمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هيلي، يضيف المصدر.