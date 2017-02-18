دراسة أجراها مركز الأبحاث المجتمعية السويسري "الجزائر" في المركز الـ "11" ضمن قائمة أفضل المدن للعيش في إفريقيا

احتلت الجزائر العاصمة المركز الـ "11" ضمن قائمة المدن الأفضل للعيش والحياة في إفريقيا، بعد مدينة فاس المغربية وكيب تاون الجنوب إفريقية التي احتلت المركز التاسع، حسب دراسة أجراها مركز الأبحاث المجتمعية التابع لمعهد التكنولوجيا الفيدرالي في لوزان بسويسرا، الذي إعتمد على عناصر عدة تتعلق بنوعية وجودة الحياة، مثل أعمال البنية التحتية، والسكن والاستقرار السياسي بالإضافة إلى الحجم.

وجاءت 4 مدن مغربية، ومدينتان مصريتان، وأخرى تونسية، في المراتب العشرة الاولى إفريقيا كأفضل المدن للعيش والحياة في القارة السمراء.

واحتلت مدينة مراكش المغربية المركز الأول بين 60 مدينة إفريقية، بينما جاءت الدار البيضاء والرباط وفاس ضمن قائمة المدن العشر الأولى، كما احتلت مدينة الإسكندرية المركز الثالث خلف مدينة جوهانسبرغ لجنوب إفريقيا، في حين احتلت العاصمة المصرية القاهرة المركز السابع خلف تونس التي حلت سادسة، وحلت مدينة بورت لويس في موريشيوس في المركز الرابع بين أفضل المدن الإفريقية للعيش فيها.

بينما احتلت الخرطوم المركز الخامس والخمسين، وموروني في جزر القمر المركز 58، ولم يرد ذكر العاصمة الموريتانية نواكشوط وجيبوتي، والعيون بالصحراء الغربية، وطرابلس الليبية ومقديشو الصومالية في الدراسة،حيث تعاني من أزمات جراء الخلافات والحرب الأهلية.