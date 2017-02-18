لتقرير مصيره عبر استفتاء بوتفليقة: الجزائر ستواصل دعم الشعب الصحراوي

جدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأحد، تأكيده "مواصلة الجزائر سعيها من أجل مساعدة الشعب الصحراوي على التمكن من حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه".

وقال رئيس الجمهورية، في برقية تهنئة إلى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى الـ41 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية، "بمناسبة احتفال الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالذكرى الحادية والأربعين لتأسيسها، يسعدني أن أتقدم إليكم، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، ومن خلالكم إلى الشعب الصحراوي الشقيق بأحر التهاني وأصدق التمنيات".

وأضاف الرئيس بوتفليقة، "لقد شكل يوم 27 فبراير 1976 محطة تاريخية هامة في مسار نضال وكفاح الشعب الصحراوي الأبي من أجل تحقيق مطلبه الشرعي في استرجاع أرضه وسيادته عليها".

وواصل رئيس الجمهورية برقيته بالقول "إنني لعلى يقين تام من أن الشعب الصحراوي الشقيق سيواصل سيره نحو انتزاع حقوقه المشروعة بما يتوافق والشرعية الدولية، وأن المجتمع الدولي لزام عليه الاضطلاع بمسؤوليته والتعجيل بإيجاد الحل لقضيته المشروعة في إطار منظمة الأمم المتحدة لكي يتسنى للشعب الصحراوي تقرير مصيره".

وأوضح بقوله "لا يفوتني في هذا المقام، أن أجدد لكم الإعراب عن دعم الجزائر وتأييدها، وأؤكد لكم مواصلة سعيها الدؤوب من أجل مساعدة الشعب الصحراوي على التمكن من حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة تطبيقا للوائح ذات الصلة لمجلس الأمن".

وختم رئيس الدولة برقيته بالقول "وإذ أجدد لكم شخصيا، ولسلطات بلادكم وللشعب الصحراوي الشقيق، تهانينا الأخوية الحارة وتمنياتنا الخالصة بهذه المناسبة المجيدة، تفضلوا، فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات الإخاء والمودة والتقدير".