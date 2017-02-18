العثور على ستينية مشنوقة في ماكودة بتيزي وزو

نقلت مصالح الحماية المدينة للوحدة الثانوية في عزازقة، مساء السبت، جثة امرأة في الـ65 من العمر، حين عثر عليها معلقة بواسطة حبل إلى لوح خشبي في منزلها العائلي الواقع وسط مدينة ماكودة شمالي تيزي وزو.

الضحية حولت جثتها إلى مستشفى تيقزيرت من أجل التشريح، في حين فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث لكشف ملابساته.

.. واحتراق شيخ داخل موقد تقليدي بمقلع

لفظ شيخ في الـ65 من العمر، أنفاسه الأخيرة حين وقع في موقد تقليدي، حيث أصيب وجهه بحروق بفعل الجمر، وحولت جثته من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى عزازقة من أجل التشريح، بعد العثور عليه جثة هامدة في أحد المنازل الهشة في قرية تيفرين بمقلع. وبدورها، فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية.