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ملفات اقتصادية ودبلوماسية وأمنية في أجندة الزيارة
روحاني في الجزائر منتصف مارس
أفادت مصادر دبلوماسية لـ"الشروق"، أن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى الجزائر ستجرى ما بين 12و13 مارس الداخل، تتمة لزيارات سابقة لرؤساء إيرانيين مثلهم فيها الرئيسان خاتمي ونجاد.
وترسمت الزيارة التي أعلنها قبل أيام السفير الإيراني في الجزائر رضا عامري، عندما أعلن عن زيارة قريبة لروحاني إلى الجزائر، رغم الاعتراضات التي غصت بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبان عدد من الناشطين والسياسيين في الجزائر والخارج، عن رفضهم للزيارة بسبب قناعات إيديولوجية "كون إيران دولة شيعية مذهبية، ودولة توسعية مهيمنة على أقطار عربية في صورة العراق وسوريا".
لكن المؤكد برأي مراقبين، أن الجزائر لا تأخذ بهذه المواقف "الشعبوية" في رسم علاقاتها الخارجية، خاصة مع إيران، والأهم بالنسبة إليها تقوية العلاقات معها بعيدا عن الاتهامات الموجهة إلى طهران، وهو ما تجلى في الزيارات التي قادت مسؤولي البلدين، وهما زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، ثم زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى طهران ولقاؤه بمرشد الثورة خامنائي الذي عرض على الجزائر المشاركة في تحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي، كآلية ضد التحالف الإسلامي الذي أنشأته السعودية.
وتذكر السلطات الإيرانية على لسان سفيرها في الجزائر رضا عامري، أن هنالك توافقا كبيرا في مواقف البلدين من الأزمات العربية خاصة سوريا، رغم أن هنالك تباينا في مواقف البلدين، فالجزائر تدعم سوريا فيما تسميه حربا تقودها دمشق ضد الإرهاب، من دون أن يكون لها حضور على التراب السوري، عكس طهران التي دفعت بالآلاف من عسكرييها لتثبيت حكم الأسد.
اقتصاديا، نجحت إيران بعد رفع الحصار عنها، في الاستفادة من فرص الاستثمار بالجزائر، خاصة في ميدان صناعة السيارات، كما ستقيم محطة لتصفية مياه البحر وأخرى لمعالجة المياه القذرة، إلى جانب ملفات ستكشفها زيارة الرئيس روحاني.
2017/02/26 على 21:391
اهلا باصحاب الحضارة و العلم
2017/02/26 على 21:53
و الدليل تقدم العراق
سيدروحو......... - جزائرستان............2017/02/26 على 21:512
مرحبا باخواننا الارانين في بلدهم الثاني ....................
ابوهاجر تيارت الجزائر2017/02/26 على 21:523
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ملاحظ2017/02/26 على 21:524
لا أهلا ولا مرحبا, هذا رئيس المجوسي يأطئ ارجله القذرة وملوثة بدماء الابرياء بسوريا والعراق ويمن في ارضنا الطاهرة,هذا معمم واتباعه المتعة ,فخزي والعار لكم يا حكومة تستقبلون هؤلاء الزنادقة عبيد اليهود وتمضون معهم الشراكة مع هؤلاء وجوه البلاء والفساد والخراب وأسوأ واخطر من Netenyahau وكل الصهاينة هذا عدوكم جاء ليطمئن على التشيع ونفوذه ومخططاته لضرب استقرار الجزائر من قبله تعاونت معه اليمن وسودان وهدف الحقيقي لهذا الرافضي هو إعادة سيناريوا التسعينات أعوذ بالله من شر ما خلقت اللهم ارحنا من شرهم
امازيغي مسلم2017/02/26 على 21:535
هل روحاني شيعي ام مسلم ؟
ملاحظ2017/02/26 على 21:566
هذا الرئيس المجوسي جاء ليكرس المد الشيعي الدنس عبر شراكة في مصنع طحكوت / إيران ؟!!!!! وطبعا كالعادة ما يخفي زيارة لأمر وما خفي أعظم هؤلاء لا نستحق أن نستقبلهم وتبا لمن استقبله....اللهم إن نعوذ بك من الخبث والخبائث
مع حملة أنور مالك "لا لمجئ الزنادقة المجوسية بأرض الشهداء"
"
سفيان2017/02/26 على 21:577
اي علاقات تربطنا بهؤلاء فهم من دعمو الإرهاب في بلادنا في التسعينات و قطعت الجزائر و قتها العلاقات معهم و أينما حلو ينفثون سمومهم و فتنهم فالبعد عنهم أفضل
2017/02/26 على 22:048
مرحبا بك لكن من فضلكم أترك مشاكلكم أنتم وبنووهاب عندكم في قارتكم ولا تقحمونا في مشاكلكم الغبية أنتم وبنوإرهاب.
ونقول نفس الشيء لاذيال بنوارهاب السلفووهابيين الجزائريين الموالين وجدانا و
عاطفة وقلبا لاسيادهم في الرياض فلتختاروا سواءا الولاء الكلي للجزائر و الا غادروها
وعيشوا اين يرتاح قلبكم عند مجرميكم
محمد - مغترب2017/02/26 على 22:079
ايران سبب المصائب في العراق
ايران سبب المصائب في اليمن
ايران سبب المصائب في سوريا
ايران سبب المصائب في لبنان
ايران سبب المصائب في باكستنان
ايران سبب المصائب في السعودية
ايران سبب المصائب في البحرين ووووووووووووو
اللهم اكفنا شرهم بما شئت يا ارحم الراحمين