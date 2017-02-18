منظم رحلة الموت ألزم كل واحد بدفع 900 أورو لبلوغ إسبانيا إحباط هجرة سرية لـ13 إفريقيا في وهران من بينهم حامل

أحبطت مصالح الشرطة في وهران، فجر الأحد، هجرة سرية لـ13 "حراقا" من جنسيات إفريقية مختلفة، وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و37 سنة، حيث كان من بين المغامرين خمس نسوة، إحداهن حامل.

وحسب مصادر "الشروق"، فإن هؤلاء الأفارقة حاولوا، فجر الخميس، الإقلاع في رحلة بحرية من شاطئ رأس فالكون بالمدينة الساحلية عين الترك، باتجاه السواحل الإسبانية، حيث أحضروا زورقا مطاطيا ومحرّكا ودلاء بنزين، وهموا بنفخ الزورق للإقلاع، مستغلين الهدوء والسكينة التي عمّت المكان، إلا أنّ مخططهم باء بالفشل، بعد أن داهمهم عناصر الشرطة، وهم متلبسون بتحضير عتاد الرحلة، حيث تم توقيفهم جميعا.

وكان بين الموقوفين خمس نساء إحداهن حامل، ليتم اقتيادهم إلى مركز للأمن، وحجز الزورق والمحرك ودلاء البنزين. ولدى استجواب الرعايا الأفارقة، تبين بأن منظم رحلة الموت، جزائري يقطن بأحد الأحياء الشعبية بوهران، هذا الأخير الذي ألزم كل واحد من "الحراقة" بدفع 900 أورو مقابل بلوغه سواحل إسبانيا، إلا أن الرحلة لم تتم، بعد إحباطها على اليابسة قبل الانطلاق، وتوقيف منظمها. الموقوفون أحيلوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك، في انتظار محاكمتهم.